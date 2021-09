Juez y De Loredo cerraron en Río Cuarto: “Debemos consolidar un triunfo contundente porque el país nos está mirando”

El pre-candidato a senador nacional en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, dijo anoche en Río Cuarto, que “nuestros hijos se merecen que le demos este ejemplo de lucha y de coraje para hacer un país para todos” y pidió “consolidar, en estos cuatro días, un triunfo contundente porque el país nos está mirando”.

Juez, Rodrigo de Loredo, Carmen Álvarez Rivero, Oscar Agost Carreño, Gabriela Brower de Koning, Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi, fueron los protagonistas del primer acto de cierre para las PASO, en el Club Pasteur de Río Cuarto.

“Aquí hay cualquier cosa menos apatía” dijo Juez ante más de 600 seguidores y con cientos de jóvenes llegados desde distintos puntos de la provincia que no pudieron ingresar al recinto.

El precandidato a senador y titular del Frente Cívico de Córdoba pasó en limpio la razón de ser del espacio y lo que todavía falta para “subir el primer escalón”.

“Estamos llegando el final de una campaña inteligente porque ustedes fueron capaces de ponerle temperatura, compromiso y pasión. Hemos mostrado unas ganas que te obligan a dar lo mejor de cada uno para empezar a subir los peldaños que nos lleven a un destino mejor. Desde aquí, la segunda capital de la Provincia, quiero darles una fuerte abrazo a todos y cada uno de los dirigentes del interior que hace meses vienen trabajando para construir una alternativa que sea una realidad para todos los vecinos del territorio provincial” disparó Juez.

Agregó que “así, de a poco, mientras nos fuimos conociendo fuimos construyendo un equipo increíble, un equipo con una energía contagiosa y con gran compromiso. Si seguimos así, espalda con espalda, no tengo duda alguna que vamos a poder seguir subiendo escalones. Nos quedan cuatro cortitos días para seguir trabajando y seguir construyendo este sueño. No hay que bajar los brazos, hay que dejar de lado la apatía. Porque, como ya lo dije, ellos sí van a ir a votar el domingo, lo harán por convicción o por conveniencia, pero lo harán, entonces a dar el último esfuerzo, aprovechemos estos días para terminar de organizarnos, no nos debe falta ni un fiscal ni un encargado de escuela, es la única manera de velar por nuestros sueños. Debemos consolidar un triunfo contundente porque el país nos está mirando”.

Planteó que “necesitamos contagiar a todo el mundo, a un país cabizbajo con gente que la está pasando muy mal. Acuérdense de los que les digo, el lunes estaremos en la mira de todos porque seremos un ejemplo esperanzador para todos los argentinos que piensan y sienten como nosotros”.

Finalmente, Juez afirmó que “nuestros hijos se merecen que le demos este ejemplo de lucha de coraje, de perseverancia, se merecen que sigamos hablando de convicciones, de valores, en fin, que sigamos hablando de cómo construir un país para todos”.

Vos no llegas a fin de mes, te preocupa salir a la calle y volver y no sabes si tu hijo va a tener clases. Los que gobiernan, mientras tanto, te hablan de astrología y sexo.

Aunque estemos agotados, vayamos a votar. Que no gane la resignación. — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) September 7, 2021

