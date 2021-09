Juez en Deán Funes: “Tenemos una buena oportunidad de empezar a cambiar”

El precandidato a senador nacional por Cambiando Juntos, Luis Juez, visitó la ciudad de Deán Funes en el marco de la campaña electoral para las PASO del próximo domingo 12 de septiembre. Allí dijo que “este domingo tenemos una oportunidad para comenzar a cambiar y ver si finalmente tenemos nuestra oportunidad”.

Sobre la política en el sector de biocombustibles, Juez señaló que la ley aprobada en el Congreso, “fue una viveza de la Cámpora, pero también hay que decirlo, el gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti) no se paró con la firmeza que se tenía que parar para discutir y defender la producción cordobesa”.

Luego expresó que “este gobierno tiene la idea de atormentar la producción. Este gobierno tiene una mentalidad populista y quiere que todos vivamos de un plan social o de una IFE y que estemos parados frente a un cajero del Banco Nación”.

Agregó que “este gobierno no valora al que labura, al que paga, al que contrata por eso apabulla a impuestos a los comerciantes y productores. Recién una comerciante de aquí me decía, ‘nosotros tenemos un socio que es el Estado, el Estado se queda con el 70 por ciento de lo que producimos, pero en las pérdidas nunca está’. Durante estos meses encerrados tuvimos que hacer malabarismos para mantener a nuestros empleados y la ayuda del gobierno, cuando llegó, fue mínima, casi nula. No queremos que nos regalen nada, queremos que revisen el tema de los impuestos porque así se hace muy difícil seguir”.

Al ser consultado sobre la inversión en Argentina, afirmó que “no hace falta ser una empresa extranjera para darse cuenta que este gobierno desalienta al que labura, al que invierte, al que produce, al que paga salarios”.

