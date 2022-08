Juez: “El que más chances tenga para ser gobernador va a ser candidato”

El senador nacional, Luis Juez dijo que “el candidato va a ser el que mejor llegue. El que más chances tenga para ser gobernador, para ser intendente o para ser jefe comunal…esa es la forma. ¿Quién puede estar en contra?” La definición de Juez busca preservar la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) y se refiere a la puja que tendrá el año próximo con el radical Rodrigo De Loredo y el macrista, Gustavo Santos, para resolver la fórmula provincial de la principal oposición.

Las expresiones de Juez apuntan a evitar que la presión del oficialismo provincial para dividir la oferta electoral de JxC en Córdoba tenga resultado.

“Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Eso nos va a dar una tranquilidad. A mí no se me ocurriría, si estoy en desventaja con cualquier otro dirigente, insistir con mi candidatura. Yo voy a ser el candidato si soy el que puede garantizar el triunfo. De lo contrario voy con el que me digan”, insistió el senador nacional.

Juez efectuó estas afirmaciones en el motel del ACA, en la Capital cordobesa, frente a un auditorio conformado por dirigentes del interior de la provincia del Frente Cívico.

“Son ustedes, los dirigentes del interior provincial, los que tienen que consolidar nuestra fortaleza en cada departamento y en cada circuito y trabajar codo a codo con los representantes de los partidos de integran Juntos por el Cambio. Esa es la tarea que tenemos por delante”, insistió.

Agregó que “la construcción de nuestro proyecto tiene que ser de abajo para arriba. Ustedes deben consolidar los departamentos y cada uno de los circuitos y trabajar en sintonía con los representantes de cada uno de los partidos que integran la alianza de Juntos por el Cambio”.

Explicó luego que “el peronismo sabe que si no nos divide no tiene chances. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Y hay que seguir organizando las juntas departamentales. Tenemos que promover a la compañera o el compañero que mejor esté. Movernos con inteligencia y no entrar en disputas zonzas entre nosotros. Porque nuestro objetivo prioritario es trabajar responsablemente con todas las fuerzas de Juntos por el Cambio para cambiar el signo político de esta provincia en las elecciones del 2023”.

