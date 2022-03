Juez cuestionó a los legisladores del Pro que se levantaron de sus bancas durante el discurso presidencial

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, consideró que los legisladores macristas deberían haber mostrado “paciencia”. “No te ofende quien quiere, sino quien puede”, apuntó.

Juez cuestionó de este modo, la actitud de sus pares del Pro, quienes se retiraron del recinto de la Cámara de Diputados durante el discurso del presidente Alberto Fernández, cuando éste hizo alusión a la investigación judicial sobre la deuda con el FMI contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Sus declaraciones fueron realizadas a Radio Con Vos, en CABA.

Cabe recordar que además de Juez, los diputados y senadores de la UCR y de la Coalición Cívica no se retiraron del recinto.

El legislador, líder del Frente Cívico de Córdoba, y uno de los principales aspirante a la candidatura a gobernador provincial de la opositora alianza de Juntos por el Cambio (JxC) dijo que él se quedó en su banca, a pesar de no compartir el sentido de lo que decía el mandatario, ya que “tengo en cuenta la responsabilidad que la gente me confirió cuando me eligió”.

“Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas, porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuándo me quedo, cuándo me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo”, planteó Juez.

Además, señaló que “no te ofende quien quiere, sino quien puede. A mí no me va a ofender Alberto porque no tengo nada que ver”.

Señaló que Juntos por el Cambio “debe empezar a llevar el partido de otra manera” porque es lo que “la sociedad demanda”.

Sobre la figura del jefe de Estado, Juez indicó: “No me gusta, no lo acompaño, no lo voto, pero es mi presidente, porque es el presidente de todos los argentinos”.

—