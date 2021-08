Juez con jóvenes en Salsipuedes: “El protagonismo de ustedes será desequilibrante en estas elecciones”

El candidato a senador Luis Juez (Cambiando Juntos, en Juntos por el Cambio) dijo que “el protagonismo de ustedes será desequilibrante en estas elecciones. Las Paso del 12 de setiembre es más definitoria que la elección de noviembre porque puede cambiar el curso de los acontecimientos hacia adelante, hacia el futuro de nuestros espacios políticos”.

En un parque de Salsipuedes, jóvenes del Frente Cívico, el PRO y la UCR, se reunieron para conversar con la lista de precandidatos de Cambiando Juntos. Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y Oscar Agost Carreño fueron lso encargados de llevar adelante la conversación con la militancia y dirigencia joven.

Juez dijo que “esta es la elección más interesante para Córdoba en muchos años. Me refiero a las Paso del 12 de setiembre que es más definitoria que la de noviembre porque puede cambiar el curso de los acontecimientos hacia adelante, hacia el futuro de nuestros espacios políticos”.

Agregó que “no podemos saber quién va a gobernar esta provincia en 2023, pero sabemos claramente que hay un ciclo que se agota en el peronismo, y que seguramente va a ser distinto en el futuro”.

Señaló que “ustedes -como todos los jóvenes de la provincia – no conocieron otro gobierno en los últimos 20 años que el actual peronismo. Y ese ciclo que se agota va a dar lugar a otro que lo conducirá otro peronismo, más joven. Y lo mismo sucederá en el radicalismo y en el Pro, si logramos imponernos el 12 de setiembre”.

Planteó que “muchos jóvenes radicales que ganaron las intendencias y dirigentes y precandidatos como Rodrigo (de Loredo), o Laura (Rodríguez Machado) y Héctor (Baldassi), junto a toda la juventud que encarnan ustedes, van a tomar un protagonismo que no sólo se va a manifestar en las elecciones de noviembre, sino en todo el plano partidario y político de Córdoba”.

Finalmente expresó que “la juventud le va a dar mayor temperatura a la contienda electoral. Primero porque para los otros partidos las Paso no representan internas, simplemente son una suerte de encuesta para medir como los está percibiendo la gente. Y porque la gente no va a acudir masivamente como en oportunidades anteriores, porque muchos ciudadanos están acobardados, otros tienen miedo de contagiarse, no están vacunados y porque el gobierno nacional no va a poder vacunar a todos en un par de semanas”.

