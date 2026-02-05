Jueves negro: El riesgo país se disparó y las acciones se hundieron hasta un 8% en Wall Street

Los activos argentinos vivieron una jornada para el olvido este jueves, con desplomes generalizados en las acciones que cotizan en Nueva York y una nueva suba del riesgo país, que se alejó de sus mínimos recientes en medio de una creciente aversión al riesgo y tensiones políticas locales.

Los papeles de empresas argentinas en Wall Street (ADRs) registraron caídas de hasta el 8%, encabezadas por Bioceres, seguida por los bancos Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%). En la bolsa local, el índice S&P Merval retrocedió un 2,9% en pesos.

El malhumor del mercado también golpeó a la deuda soberana. Los bonos en dólares extendieron su racha negativa: los Globales cayeron hasta un 0,8% (con el GD46 a la cabeza) y los Bonares cedieron hasta un 1,4%, arrastrados por el AL41.

Esta dinámica impactó directamente en el riesgo país medido por J.P. Morgan, que anotó su mayor suba en casi tres meses y se dirigió hacia los 520 puntos básicos, impidiendo perforar nuevamente el piso de los 500 puntos que había logrado la semana pasada.

Los analistas mencionan una combinación de frentes para explicar la baja. E incluye lo que se ahora se empieza a mencionar como el “factor Lavagna”. La renuncia de Lavagna generó incertidumbre entre los inversores. La salida del funcionario se precipitó tras la decisión del Gobierno de no actualizar la base de medición de la inflación (manteniendo la de 2004 en lugar de la de 2017/2018), postergación que fue ratificada por el ministro Luis Caputo hasta que finalice el proceso de desinflación. Cabe señalar que la nueva base actualiza la base de consumo de las familias argentinas, incrementando el peso de los servicios.

Todo esto ocurre mientras una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país realizando una revisión de metas.

En este caso, el desplome de los activos argentinos pareciera estar ligado a un efecto contagio de un clima inestable en los mercados principales. En Wall Street los tres paneles líderes de Nueva York (Dow Jones, Nasdaq y S&P500) registraban esta tarde caídas de casi 1%, arrastrados por las acciones tecnológicas y datos de empleo peores de lo esperado en los Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

