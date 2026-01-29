Jueves calmo: El dólar operó estable y cerró en $1.465

El dólar oficial cerró este jueves en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.

En lo que fue una jornada sin mucha volatilidad, la divisa estadounidense se mantuvo estable en el rango de los $1.460. Tras haber subido $5 hasta los $1.470, sobre el cierre de la rueda recuperó su valor con el que cerró la jornada previa. En cuanto al mercado informal, el dólar blue baja $10.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con una baja de 0,68% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.446, subió 0,1% y quedó a 80 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.562,27).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.461,2, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,14% hasta los $1.506,4.

En tanto, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$46.159 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

