Jubilados: La Policía reprimió una marcha y hubo heridos y detenidos

La Policía Federal y Gendarmería Nacional reprimieron este miércoles la tradicional marcha semanal de los jubilados en las inmediaciones del Congreso. La protesta terminó con personas heridas y varios detenidos, entre quienes estuvo el padre Francisco “Paco” Oliveira. Los jubilados y distintas organizaciones políticas y sociales reclaman incrementos en sus haberes y protestan contra la política económica del gobierno nacional.

El episodio de represión más encarnizada se produjo a metros de la puerta del Palacio Legislativo, cuando una hilera de efectivos avanzó sobre los manifestantes con gas pimienta y luego los enfrentamientos siguieron cuerpo a cuerpo, con personas que fueron reducidas, arrojadas al piso y golpeadas con las cachiporras en total estado de indefensión.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reconstruyó los incidentes luego de participar de la reunión de jefes de bloque en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Según relató, al salir del mitín y mientras tomaba contacto con los periodistas parlamentarios, empezó a sentirse el gas pimienta y “todos empezaron a toser”.

“Ahí salimos corriendo con la gente de mi despacho, mis compañeras. Bajamos rápidamente y vimos cómo estaban deteniendo gente. Había personas heridas con gas lacrimógeno en la cara, y una secuencia terrible que es imposible olvidarse por la crueldad contra un compañero que viene a todas las marchas por discapacidad porque le falta una pierna”, relató la presidenta del bloque de izquierda en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Y añadió: “Se lo estaba llevando detenido la Gendarmería. Cuando los gendarmes vieron que estaba convulsionando, lo tiraron en el piso y le dieron la espalda. Tenía una convulsión muy fuerte”.

“Así que ahí rápidamente intervenimos para que venga una ambulancia, y empezamos a tratar de asistirlo con lo que se podía, pero siempre tenemos el mismo problema. El propio operativo cerrojo que hacen cuando reprimen impide que puedan entrar la ambulancia y los médicos para atenderlo, lo cual hizo que todo se demorara bastante”, completó Bregman sobre lo sucedido.

Otro incidente tuvo como protagonista al padre “Paco” Olveira, quien resultó demorado durante algunas horas: el sacerdote había sido escoltado por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés hasta el móvil de la Policía Federal, donde quedó demorado acusado de “resistencia a la autoridad”.

El diputado Valdés, junto con sus compañeros de banca, grabó la situación, publicó el video en sus redes sociales y solicitó su liberación al fiscal Horacio Peix, que estaba trabajando en la zona.

Minutos después, el fiscal dejó sin efecto la detención de Olivera en función de los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño, quien también bajó a la calle al enterarse de la represión, denunció este tipo de “operativos multimillonarios para reprimir brutalmente. Esto es algo que sucede habitualmente. Todos los miércoles. Todos han visto lo que sucede con los jubilados, con las personas con discapacidad, estos operativos multimillonarios para reprimir brutalmente”, afirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregó: “A pesar de eso, los jubilados, las personas con discapacidad y toda la gente que viene a acompañar se mantiene firme y por eso tenemos que redoblar la movilización exigiendo un verdadero paro nacional para este miércoles 11, cuando se trate en el Senado de la reforma laboral”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

