Juan Schiaretti: “Este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”

El candidato a diputado nacional y ex gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), dijo este jueves, en el acto de cierre de campaña para los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre, que “este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”.

Acompañado del gobernador Martín Llaryora, del intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, y de funcionarios, dirigentes y militantes de toda la Provincia, reunidos en la Plaza de la Música, Schiaretti planteó que “con el voto, la sociedad debe generar este cambio y para eso hay que ir a votar”.

“Está firme la voluntad de los cordobeses de no dejarse abatir e ir hacia el progreso. Córdoba es progreso, es trabajo, es producción y eso está intacto en nuestra gente más allá de las dificultades que pasamos”, subrayó el exgobernador.

Además, le apuntó a la administración de Javier Milei: “Quiero decirle a este Gobierno nacional que no se gobierna sin sensatez, que se gobierna con sensatez y no con gritos ni insultos, se gobierna con gestión y no con improvisación, se gobierna con humildad y no con soberbia, se gobierna con diálogo y no con atropello”, manifestó.

“Eso es gobernar, gobernar es crear trabajo y cuidar a la gente. Se gobierna con sensibilidad hacia la gente y no con sensibilidad hacia los números”.

También dijo que “hoy enfrentamos grandes desafíos. El gobierno nacional está actuando con improvisación y soberbia, sin un mínimo de sensibilidad. Lo vemos en los jubilados, en la gente que no llega a fin de mes, en el Garrahan y en las personas con discapacidad. La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior; la solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”.

Por otro lado, señaló que “en Córdoba sabemos cómo hacerlo. Durante más de 20 años hemos mantenido el equilibrio fiscal, cuidando a la gente, protegiendo la salud de los más vulnerables y haciendo las obras que generan progreso: caminos, rutas, circunvalaciones, gasoductos, acueductos. Sabemos que gobernar es crear trabajo, planificar con sensatez y acompañar a quienes más lo necesitan. Por eso, les pido a los cordobeses que nos apoyen con su voto este domingo. Voten la experiencia, la sensibilidad y la gestión que siempre hemos demostrado”.

Luego prometió que “iremos al Congreso de la Nación para ser la voz del interior del interior, para que nuestras provincias tengan voz y voto, para impulsar leyes que protejan al interior productivo, apoyen a los jóvenes y fomenten al turismo como industria. El candidato del gobierno nacional dice “Yo soy Milei”. Acá decimos: yo soy Córdoba, y los que me acompañan son Córdoba. Y tengan la certeza de que lo que hicimos en Córdoba, podemos hacerlo en toda la nación”.

