El músico cordobés Juan Martín Medina presenta su show “Raíces y nuevos vientos”

Juan Martín Medina, uno de los músicos cordobeses más destacados de la escena del presente y desde hace décadas, se presenta en Córdoba con un nuevo show musical “Raíces y nuevos vientos”.

Su aporte vanguardista en el folklore, tomando siempre de las raíces lo esencial, pueden oírse en los primeros pasos con Cuti y Roberto Carabajal por todo el país, entre otros grupos. En el mundo con artistas como Julieta Venegas, entre otros. Con su mirada colectiva con proyectos como “La ira de Atahualpa” junto a Paola Bernal y Jorge Luis Carabajal y como solista con Festivales Foklóricos, de Jazz y de Word Music. Luego de “Soy Medina” y “En el Sendero” (nominado a premios Gardel como Mejor Album Nuevo Artista Folklore), un álbum de muestra al artista sin etiquetas musicales, regresa con obras tradicionales y obras propias para incluirlas en un nuevo proyecto que incluye desde el baile a la más alta escucha.

El nuevo espectáculo se realizará el 5 de septiembre y contará con músicos Invitados: Jorge Luis Carabajal (guitarra y voz) y Cecilia Fandiño (Piano, voz, flauta traversa). También, el artista Miguel Bilinski.

Sobre Juan Martín Medina

Juan Martín Medina es un destacado músico argentino: saxofonista, flautista, compositor y productor. Se especializó en folclore y “Música Popular Argentina” (MPA), aunque también incursiona en jazz y otros géneros.

Como instrumentista, ha tocado con figuras legendarias del folclore como Cuti y Roberto Carabajal, Chango Spasiuk, Los Nocheros, Peteco Carabajal, César Isella y también en géneros como rock con Divididos, Los Auténticos Decadentes.

Fue director musical y miembro de la banda de Julieta Venegas.

Su labor en grabaciones es formidable: participó en más de 50 discos, ha compuesto para cine y televisión, incluyendo documentales argentinos y producciones de la mexicana Argos .

Se define como un “animal folclórico” que integra ritmos tradicionales con improvisación y exploración musical . Emplea flauta traversa, saxo, clarinete, percusión, guitarra y charango, buscando un diálogo íntimo entre instrumentos y géneros .

¡ESCUCHÁLO”

PARA AGENDAR

Viernes 5 de septiembre, en “La Casona de Güemes”, Córdoba.