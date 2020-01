Juan Manuel Cavagliatto: "El objetivo es poner a Instituto lo más alto posible"

"Estamos contentos con el trabajo que viene haciendo el "Sepo" (Sebastián Ginóbili). Los objetivos que planteamos con él y con los chicos, a principio de temporada, se cumplieron. El plan era clasificar al Súper4 del Súper 20, tratar de clasificar a los cuartos de la Champions y quedar en los puestos de arriba de la Liga. Eso no quita que se tiene que alcanzar el objetivo que tenemos como equipo este año, que es tratar de dejar a Instituto lo más alto posible", explica a ENREDACCION Juan Manuel Cavagliatto.

Cuando uno habla del básquet de Instituto es imposible no pensar en el apellido Cavagliatto. El grupo de trabajo que encabeza Juan Manuel, y antes lo hizo su padre Mario, llevó a Instituto desde el torneo local hasta la máxima categoría argentina. Además, en 2018 tuvo su estreno internacional en la Liga Sudamericana con un subcampeonato y en este 2020 está disputando la Basketball Champions League, el torneo continental más importante.

Justamente, "La Gloria" se juega mucho este primer mes del año. Enero empieza con el clásico frente Atenas en el Cerutti este miércoles, y continuará con la disputa de los cuartos de final de la Champions frente al sorprendente Real Estelí de Nicaragua, más la etapa decisiva del Súper 20, con una plaza a la Liga Sudamericana.

¿Cómo ves a los jugadores de cara los desafíos que se vienen?

Los veo bien a los jugadores. No soy de hablarles mucho salvo cuando hace falta, pero han estado entrenando bien y mucho estos primeros días post receso. Creo que han venido todos bien según el Preparador Físico, así que los veo bien. Ahora sólo falta que jueguen como siempre y si eso sucede, creo que podemos dar pelea.

¿Hablaron con el "Sepo" de hacer cambios en el plantel?

Nos juntamos con "Sepo" y le planteamos si quería hacer alguna modificación en el equipo, que cómo lo veía y nos dijo que no; que él quería este mismo plantel, esta misma calidad de jugadores. No quiso cambios, se quiso quedar con lo que tenemos. Me contestó que lo que nos trajo hasta acá es lo que tenemos, vamos a seguir, vamos a estar bien de la cabeza y vamos a afrontar los tres compromisos que tenemos en enero con la mayor responsabilidad posible.

Me parece que pasa más por una cuestión mental de este mes, que por una cuestión basquetbolistica, tenes que estar 100% de la cabeza para jugar a un alto nivel como necesita Instituto para seguir adelante en las competencias.

Por último, qué opinión tenés sobre la decisión de San Lorenzo de despedir a Facundo Muller?

Nosotros pensamos en Instituto. Ellos son un equipo muy poderoso y seguramente lo que hacen, lo hacen como lo hacemos nosotros: de la mejor manera y pensando en lo mejor para el equipo. Pero nosotros miramos a Instituto, no miramos a los otros equipos.

