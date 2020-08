Juan Manuel Cavagliatto: "Cuando el jugador da el cien por ciento, podés competir contra cualquier equipo"

Con la convicción de mantener a Instituto entre los grandes protagonistas de La Liga Nacional, Juan Manuel Cavagliatto, "el hombre fuerte" del básquet en Alta Córdoba, apuesta al proyecto de Sebastián Ginóbili y su cuerpo técnico para la temporada 2020/2021, que tendrá posiblemente a "La Gloria" en el máximo torneo continental.

"Nosotros siempre nos armamos para dejar a Instituto lo más alto posible", lanza el vicepresidente y da pie para una charla a puro básquet sobre el armado del equipo, la competencia y la posibilidad de alcanzar el tan ansiado campeonato.

"Tratamos de conformar pieza por pieza para poder lograrlo. Después para qué estamos, te lo da el tiempo, te lo dan los jugadores, el cuerpo técnico y el correr de los partidos que te ponen en el lugar que te merecés a lo largo de cualquier competencia en la que jugás", agrega.

El plantel conducido por Sebastián Ginóbili ya cuenta con seis jugadores mayores, como Santiago Scala, Martín Cuello, Pablo Espinoza y los nuevos Ignacio Alessio, Gonzalo Torres y Pablo Bertone. Además de los pibes de la cantera comandados por Lucas Reyes y conformado por Enzo Rupcic, Federico Pedano, entre los más destacados.

"Tenemos a (Martín) Cuello, (Santiago) Scala, (Pablo) Bertone que no te perdonan y te garantizan un goleo alto. Tenemos dos fichas libres, pero hoy por hoy contamos con seis mayores y una cantera fuerte que te alarga el equipo, con un jugador como (Lucas) Reyes que para mí ya esta listo para hacerse cargo del equipo por un rato".

"Cuando tengamos un panorama más certero de cómo va a ser la competencia, vamos a terminar de definir que vamos a hacer con esas dos fichas libres", explica Cavagliatto en relación a la llegada de extranjeros.

El sueño de llevar al básquet de Instituto entre los mejores se cumplió, ¿Cuál es el nuevo objetivo? ¿salir campeón?

Todos tenemos ese sueño. No es solamente el sueño mío, en el básquet laburan un montón de personas que a lo mejor no les toca dar una nota o a lo mejor no les toca ser "cara visible" como me toca a mí, pero en el básquet somos un montón de personas. Somos personas que nos arremangamos y hacemos lo que tenemos que hacer porque no nos olvidamos de dónde venimos.

Venimos de jugar el provincial, venimos de viajar en 'combi', venimos de jugar "la local" de Córdoba para poder clasificar... Instituto arrancó de muy abajo y hoy nos toca estar en la elite del básquet nacional y pudiendo jugar torneos internacionales, entonces para nosotros tiene doble esfuerzo porque arrancamos de muy abajo, y fue el laburo de muchísima gente y de un club entero para que podamos estar hoy disfrutando lo que hace el equipo.

¿Vamos a ver un Instituto más modelo "Sepo", teniendo en cuenta que el año pasado el equipo ya venía armado?

Sí, este equipo lo pudo elegir y lo pudo armar él. Los jugadores que llegaron los pidió él, obviamente que nosotros, desde la dirigencia, y trabajando codo a codo con Gastón Defagot (el ex presidente), estamos contentos con los jugadores que hemos traído, pero este equipo va a ser una versión 'Sepo'-cuerpo técnico porque de todos los jugadores que están, él dio el visto bueno y él los quiso.

¿Qué pasó con Gastón Whelan y Nicolás Romano? Ambos decidieron irse a otros equipos de Liga Nacional. ¿No les ofrecieron renovar?

Cuando empezó la pandemia, vimos unas declaraciones de Gastón (Whelan) que quería cambiar de aire e irse a Europa, entonces nosotros empezamos a diagramar el equipo y como él quería cambiar de aire y tomar su rumbo afuera diagramamos de otra forma el plantel. Tenemos un base como Lucas Reyes al que teníamos que darle pista y bueno apostamos por tener la base cómo la dejamos ahora. Con Nico (Romano) la decisión fue 100% del cuerpo técnico, quería que conformara el equipo con otras piezas y Nicolás tuvo que tomar otras ofertas.

¿Por qué decidieron apostar por Alessio y Torres? ¿Qué es lo que te gusta de cada uno?

(Ignacio) Alessio es un jugador que año a año viene mejorando. El año pasado fue uno de los mejores pivotes de la máxima competencia continental y creíamos que era hora de que vuelva. Él se fue del TNA con muy buena relación con toda la gente de Instituto y no solamente con los dirigentes, entonces apostamos y nos arriesgamos para hablar con él para que venga a este Instituto y tratar de jugar las competencias que él ya jugó y en las que tiene demasiada experiencia para ocupar el puesto.

¿Y Torres?

A Torres hace mucho que lo venimos siguiendo, la verdad que desde jugó la final del ascenso acá con Barrio Parque mi viejo le puso el ojo y hace mucho que lo venimos siguiendo. Además justo se dio que 'Sepo' le había interesado un montón y gracias a las circunstancias podemos tener los dos pivotes que queríamos.

Se puede competir teniendo presupuestos menores a San Lorenzo, Boca y Quimsa? ¿Cómo?

Siempre le pedimos al jugador que viene a Instituto que deje todo. Creo que cuando el jugador entrega el cien por cien, podes competir contra cualquier equipo, más si es en la misma Liga. Sobre el presupuesto de otros equipos yo no opino, solamente hablo del de Instituto, pero creo que hemos demostrado a lo largo de estos años que pasaron, que le podemos pelear de igual a igual a cualquiera.

Con todo lo que está pasando, ¿Cómo ves esta temporada de Liga Nacional? ¿Será menos competitiva o sos optimista?

Creo que la Liga nacional siempre es competitiva. De todos los jugadores que se fueron, el 95% vuelve. Muy pocos han firmado contratos en otras ligas para no volver. Así que no tengo duda de que La Liga va a ser competitiva como siempre, y a lo mejor es distinta, a lo mejor hay que modificar algún formato o algunos tiempos, pero competitiva La Liga Nacional siempre es, porque hay gran cantidad de jugadores de muchísima calidad que hace que la competencia sea dura.

¿Que opinión tenes del formato de competencia? ¿Pensas que puede modificarse para acompañar la competitividad que me hablas?

Dependemos mucho de cómo vaya avanzando la pandemia en el país. Estamos en un mes donde sabíamos que los contagios iban a ser altos, y la programación o la expectativa que teníamos los dirigentes y la gente que estamos en el ambiente del básquet es que empecemos a entrenar en octubre. Faltan 45-50 días para octubre, eso te da una luz de esperanza para que bajen los contagios y Fabián Borro junto a Gerardo Montenegro puedan reunirse con el ministro (Matías Lammens) y podamos tener una fecha para ver cómo se hacen las cosas.

¿Pensas que puede darse el regreso antes de fin de año?

Uno siempre es optimista. Tampoco podemos estar tan alejados de la realidad, si esta pandemia no para un poco va a ser difícil volver a un formato de Liga convencional. Creo que si esta pandemia no cede un poco ya vamos a tener que diagramar en otra forma de competencia.

Lo que sí estoy seguro es que hay que volver , porque hay mucha gente que vive de esto y los jugadores no pueden estar el tiempo que han estado parados. Habrá que hacer un protocolo, habrá que tomar las medidas que se tengan que tomar, pero llegó la hora de que los jugadores por lo menos puedan volver a entrenar, es su trabajo y además hay mucha gente que vive de esto.

