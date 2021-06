José Vildoza parte este martes rumbo a Europa, para sumarse al Cibona Zagreb

El base cordobés tiene todo listo para sumarse al Cibona Zagreb de Croacia, por dos años, y comenzar su prometedora carrera por Europa. El último MVP de la Liga Nacional partirá este martes rumbo a Turquía para realizar la cuarentena en Estambul y luego partirá a Zagreb para sumarse al plantel del Cibona.

Hasta el momento, el club croata no oficializó la llegada del argentino, pero fuentes allegadas al ex San Lorenzo confirmaron a este medio que el vínculo ya está cerrado y solo resta que arribe a la ciudad donde Drazen Petrovic hizo historia. Recordemos que Vildoza fichó en condición de extranjero al no contar aún con el pasaporte comunitario.

El Cibona viene de caer en las semifinales de la Liga de Croacia (2-0) ante el poderoso KK Split, club donde Toni Kukoc conquistó la Copa de Europa en tres ocasiones (1989-1990-1991). Los medios croatas también dan por hecha la llegada del base cordobés y por eso deslizaron que alguno de los perimetrales del equipo podría emigrar.

El primer apuntado es el croata Kresimir Radovcic, un base de 23 años que llegó la pasada temporada del Helios Suns y que pasó de tercer a segundo base del equipo luego de la lesión del estadounidense Scottie Reynolds. En la fase regular de la Liga ABA (adriática) promedió 5.4 puntos, 3.2 asistencias y 1.6 rebotes en 18 minutos en cancha.

Mientras que el segundo candidato a buscar otro club, es el joven Lovro Gnjidic de 20 años. El juvenil de la cantera del Cibona incrementó sus minutos en la última parte de la temporada y los medios croatas afirman que tendría pactada su salida al club montenegrino Mornar de Bar. Según la página oficial, en la fase regular tuvo una media de 6.3 puntos (42% en triples), 2.1 asistencias y 1.6 rebotes en 14.8 minutos.

De esta manera, Vildoza llega a un club en plena reconstrucción pero que exige resultados para volver a figurar entre los equipos fuertes de la liga adriática. Para colmo, en los últimos días se conoció la decisión del ala-pivote Roko Prkačin- la “Joya” del club- de presentarse al Draft 2021 de la NBA, ya que tiene muchas chances de ser seleccionado en la primera ronda.

Con 2.06 metros, Prkačin fue nombrado capitán del equipo en septiembre de 2020, convirtiéndose en el jugador más joven en tener ese honor, con tan solo 18 años. Esta temporada, promedió 13,7 puntos y 6,8 rebotes en 30 minutos en cancha. Por eso, ante la inminente salida de dos promesas del club croata, los hinchas en Zagreb esperan que el mejor jugador de la última Liga Nacional pueda revertir varios años sin títulos.

