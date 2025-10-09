Javier y Karina Milei se mostraron en el microcentro porteño y fueron abucheados por los vecinos

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que ambos se mostraran por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Después de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y los insultó mientras cada uno subía a toda velocidad a sus camionetas oficiales, escoltados por una fuerte presencia de la Policía Federal Argentina y la seguridad presidencial. “Hijo de puta”, corearon los vecinos en una clara demostración de repudio a la presencia de los libertarios.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, Javier y Karina Milei protagonizaron una reunión con empresarios en el histórico Cénit, luego de la reunión de Gabinete de la mañana.

Los episodios de tensión contra dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) se intensificaron en los últimos días ante cada aparición pública de los candidatos en plena campaña camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante la visita de ayer en la ciudad costera de Mar del Plata, el Presidente se cruzó con algunos transeúntes que le reclamaron por la realidad económica del país.

Tras los escarceos del mediodía en el microcentro porteño, el libertario se retiró rumbo a la Quinta de Olivos y la funcionaria retornó a Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de mesa de campaña.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

