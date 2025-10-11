Javier Milei: “Hemos logrado un apoyo histórico de Estados Unidos a Argentina”

El presidente ultraderechista Javier Milei resaltó este viernes el salvataje estadounidense al plan económico y trató de disimular la injerencia de Estados Unidos en la política interna del país. En ese sentido, afirmó que el país logró un “apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política. El rumbo que Argentina ha emprendido desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; y el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, destacó Milei al brindar un discurso en la empresa Sidersa, en San Nicolás.

“Ayer (por el jueves) hemos logrado apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política” destacó el mandatario.

Y ponderó que Estados Unidos “ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos un apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro”.

“No es ni más ni menos que histórico en una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando. Nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos”, subrayó.

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Karen Reichardt; Ernesto Spoto (Sidersa); y el intendente local, Santiago Passaglia, según se informó en un comunicado.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por 20.000 millones de dólares y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo. No se conocieron los detalles del acuerdo, que refleja una injerencia inédita de un país extranjero en Argentina.

El propio banco español fue el que informó sobre la venta de dólares en el mercado local “en nombre del Tesoro americano con el propósito de intervenir en el mercado de divisas”.

Sin embargo, el Secretario del Tesoro estadounidense habló de un problema de “grave liquidez” en el país, y aseguró que el esquema cambiario de bandas sigue “siendo adecuada para su propósito”. También dijo que el objetivo de Estados Unidos es sacar a China del país.

LOS ANUNCIOS DE MILEI

El presidente Javier Milei anunció que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal” de las pymes. “Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empelo, el precio del salario sube”, dijo el mandatario al visitar la empresa Siderar en San Nicolás.

El proyecto anunciado se propone “nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años. Esto fomentará la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical”, completó.

Así, dijo, “con esta nueva reforma, las cámaras y los sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder hacerlo, pero ello debe ser fruto de una negociación que busque poner al país adelante”.

También se buscará reducir “trabas burocráticas para que los procesos registrales puedan hacerse de manera digital, ahorrando tiempo y costos para todos”.

Dijo también que “se pretende otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, como por ejemplo la posibilidad de fijar el contrato en la moneda que ambas partes decidan, sin los topes, los que existen en la actualidad. Si alguien quiere cobrar el 100% de su salario en dólares, va a poder hacerlo”.

“A su vez, se prevé la posibilidad de incorporar un sistema de banco de horas, que facilita la compensación de jornadas variables para responder a demandas estacionales o temporales”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

