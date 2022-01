Isabel Allende presenta su nueva novela “Violeta”, una historia entre pandemias

La nueva novela de Isabel Allende está entrando a las librerías. Desde el 25 de enero se puede conseguir “Violeta”, donde recorre cien años de historia para contar la vida de Panchita, una mujer inspirada en su propia madre, quien falleció poco antes de la llegada del Covid-19. El relato se enmarca entre dos pandemias, comienza con la llamada gripe española de 1920 y termina con el coronavirus en 2020.

Se trata de uno de los lanzamientos más esperados de este nuevo año en el mundo editorial y estará disponible en formato impreso, digital y audiolibro.

La protagonista de “Violeta” es una mujer independiente que sufre las transformaciones políticas y sociales que atraviesa su país durante ese período tiempo, desde el crack del 29 a la lucha por los derechos de la mu­jer, pasando por las dictaduras latinoamericanas. Según la propia autora, en una entrevista a la agencia de noticias AFP, la novela transcurre en “un período del siglo XX con guerras, depresiones, las dictaduras en América Latina, las revoluciones”, definió.

Aseguró que creó un personaje que se parece a su mamá en muchas cosas, “pero que no es ella y tiene una vida mucho más interesante”. “Es la mujer que me hubiera gustado que mi mamá fuera. Como era ella, linda y fuerte, pero que se le escapa a la norma de las mujeres de su época, es decir solo esposas y madres, pero más independiente económicamente, emprendedora y que logra realizar todo lo que mi mamá soñó y no pudo hacer”, dijo Allende en una presentación audiovisual, disponible en el canal de YouTube de Penguin Random House. También, en ese video adelantó que comienza como una carta de la abuela a su nieto a quien le cuenta todas sus memorias con ironía y franqueza.

Allende comenzó a publicar a los 40 años, su primer título fue “La casa de los espíritus”. Hoy a punto de soplar 80 velitas, lleva escritos unos treinta libros, con más de setenta millones de ejemplares vendidos y traducciones a cerca de cincuenta idiomas. “Violeta” es el segundo que edita en pandemia, después del de no ficción “Mujeres del alma mía”. Además, tiene una novela sobre refugiados ya lista y en proceso de traducción. Y, si en este 2022 siguió con su propia tradición de empezar con una nueva cada 8 de enero, hay otra en camino.

OTRO CHILE

Días antes del lanzamiento, la escritora chilena brindó la nota por videollamada desde su residencia cerca de San Francisco, California, en el oeste de Estados Unidos, la cual fue levantada por Télam. Allí también se refirió a la victoria de Gabriel Boric en su país natal, lo que la pone feliz porque “es una generación joven que asume el poder” y señaló: “En Chile, los viejos carcamales de la política y del mundo financiero se tienen que ir para su casa o para un asilo”.

“Además no es que no es solamente gana la presidencia este joven y nombra un gabinete con 14 mujeres y 10 hombres, sino que a ese Gobierno le va a tocar aplicar una nueva Constitución. Y esa nueva Constitución es una oportunidad de preguntarse qué país queremos”, señaló.

Por Télam.

Sinopsis de “Violeta”

Violeta, la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos, viene al mundo un tormentoso día de 1920. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento. Gracias a la clarividencia del padre, la familia saldrá indemne de esta crisis para enfrentarse a una nueva, cuando la Gran Depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora. Lo perderán todo y se verán obligados a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente… En una larga carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Moldearán su vida algunos de los grandes sucesos de la historia: la lucha por los derechos de la mujer, el auge y la caída de tiranos y, en última instancia, no una sino dos pandemias.

Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica profundamente inspiradora y emotiva.

