Interna en el gobierno: Los ministros que no renunciaron salieron a apoyar al presidente

Al finalizar una reunión de urgencia entre el presidente Alberto Fernández y los ministros que le responden, parte del gabinete le expresó su apoyo en la interna que se desató con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de la derrota del gobierno en las PASO del domingo último.

“Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”, escribió la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en su cuenta personal de Twitter.

Todo mi apoyo a @alferdez, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El @FrenteDeTodos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad. — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 15, 2021

En la misma línea se expresó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: “Mi total e incondicional apoyo al presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019″.

De la reunión con Fernández, participaron Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Cancillería) y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Ni Kulfas ni Guzmán asistieron al encuentro.

En tanto, previo a esa reunión, el presidente mantuvo un encuentro con el titular de Yacimientos Carboniferos Fiscales, Aníbal Fernández.

“Vine a hablar con el presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, respondió ante los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Además, planteó que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no. Y aseguró: “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

Trascendió también que, por ahora, el titular del Ejecutivo no tomará ninguna resolución respecto a las renuncias presentadas por los ministros y funcionarios que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe recordar que las renuncias se producen para presionar por la salida del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán y para impulsar un fuerte giro de la política económica, a la que tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes del conurbano bonaerense culpan del resultado electoral del domingo en las elecciones primarias.

Cabe recordar que el Frente de Todos perdió en 17 provincias, incluida Buenos Aires, y fue superado en la sumatoria general en todo el país por la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio (JxC).

Los funcionarios que presentaron sus renuncias son los ministros del Interior, Wado De Pedro, de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Ambiente, Juan Cabandié y de Justicia, Martín Soria; y a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y del PAMI, Luana Volnovich.

Más tarde hicieron lo propio otros funcionarios kirchneristas como la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y el titular de Acumar, Martín Sabatella.

APOYO DEL MOVIMIENTO EVITA

La Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita expresó su “apoyo contundente” al presidente Alberto Fernández y pidió una “dirigencia fuerte” que exprese “la necesidad de diálogo económico y social”, además de “trabajo mancomunado”.

“Desde el Movimiento Evita, en toda su extensión territorial y federal, expresamos nuestro apoyo contundente al Presidente de la Nación Argentina, compañero Alberto Fernández”, expresaron en un comunicado que difundieron a través de sus cuentas en redes sociales.

Según el espacio, “el mensaje autocrítico, conciliador y racional” del Presidente el domingo último luego de conocidos los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) “es la dirección correcta” a tomar “para escuchar las demandas de nuestro pueblo”.

“Creemos que la discordia poco ayuda a la reconstrucción de un país que está atravesando una de las peores crisis de nuestra historia”, aseguraron.

Actualizado a las 19:19.

