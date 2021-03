Interna bonaerense de la UCR: Gana la lista de Negri y Morales, pero el sector de Lousteau dice que hay "empate técnico"

Con unos 35 mil votos por contar, a la medianoche, la UCR de la provincia de Buenos Aires todavía no había definido al ganador de la interna. Mientras Maximiliano Abad, del sector más afín al actual presidente del partido, el ex vicegobernador Daniel Salvador, y a la ex gobernador del PRO, María Eugenia Vidal se imponía por 11 puntos a Gustavo Posse, que representa a Martín Lousteau. Pese a ello, la mayor parte de los sufragios que faltaban escrutar eran los del conurbano, donde el intendente de San Isidro obtenía mayor adhesión.

Los resultados extraoficiales que se conocieron anoche indicaban que sobre 91 municipios de la provincia relevados Abad obtenía el 55,8%, mientras que Posse llegaba al 44,1%. La diferencia era de 7885 votos: 37.452 para la lista Adelante Buenos Aires, y 29.567 para Protagonismo Radical. Según las fuentes de la UCR, concurrieron a las urnas unos 105 mil radicales de los 670 mil afiliados que tiene el principal socio de Juntos por el Cambio en la mayor provincia argentina.

Abad se declaró ganador anoche mismo y dijo que la tendencia era irreversible. Inmediatamente recibió el saludo del diputado nacional cordobés Mario Negri y del gobernador jujeño Gerardo Morales, que lo apoyaron en la compulsa interna.

Junto con @EricaRevilla y @chmanes estamos muy felices y queremos agradecer por la impresionante participación que hemos tenido hoy. Más de 100.000 afiliados se acercaron a votar, lo que nos llena de alegría y entusiasmo, y muestra que este es el momento del radicalismo — Maxi Abad (@MaxiAbad) March 21, 2021

¡Felicitaciones a @MaxiAbad y @EricaRevilla por este triunfo en la elección de @UCRBuenosAires!

Han defendido un proyecto colectivo y han vencido a las aventuras personalistas.

La UCR está en marcha para tener candidatos a gobernadores y a Presidente y para fortalecer JxC. pic.twitter.com/cWljREtUQT — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 22, 2021

Felicitaciones @MaxiAbad, @EricaRevilla, @maluisastorani y a todos los correligionarios por el gran triunfo en la @UCRBuenosAires. Gracias a los afiliados que fueron a votar!!! (+) — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 22, 2021

Sin embargo, al igual que en Córdoba, el comicio fue sumamente parejo y Martín Lousteau y Posse hablaron de “empate técnico” y no reconocieron la victoria de Abad.

"Hay un 90,% de la Ciudad de Buenos Aires, un 50% de la provincia y un 50% de Córdoba que quieren otro radicalismo y hasta ahora no tenían voz. Los tenían acallados y algo similar está pasando en el resto del país y por eso estoy cada vez más entusiasmado con el futuro", le dijo el senador Martín Lousteau a Telam.

Con el 20% de las actas escrutadas les decimos que vamos a seguir con el conteo hasta obtener el resultado definitivo. Felicitamos a los 105 mil afiliados radicales por la gran participación #InternasUCR pic.twitter.com/ARhZ550byl — Gustavo Posse (@gustavoposse) March 22, 2021

Felicitamos a #ProtagonismoRadical por la excelente elección. Córdoba, PBA y CABA muestran lo que ocurre en todo el país: somos cada vez más los que queremos otra UCR. Aguardamos los resultados con responsabilidad, expectativa y con la certeza que la #Evolución está en marcha. https://t.co/kIslJBhyFS — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 21, 2021

La fuerte disputa en territorio de Buenos Aires revela la existencia de dos espacios radicales importantes, enfrentados hacia adentro del partido y también hacía afuera. Mientras en el eje interno chocan la mayor parte de los dirigentes históricos de la UCR, los que impulsaron la alianza con Mauricio Macri en Cambiemos, en 2015, contra Lousteau y dirigentes de una nueva generación u opositores a las conducciones tradicionales del partido radical. Aquí, el senador nacional procura construir espacio propio para disputar la conducción partidaria.

En tanto, en el eje externo, la puja indica que Lousteau ha ganado influencia en el electorado radical y que hay una especie de renovación generacional, con diversidad ideológica –desde la centro-derecha como Rodrigo De Loredo o Javier Bee Sellares en Córdoba, hasta una variante socialdemócrata como el propio Lousteau en la CABA-. Todo indica que la elección por la conducción partidaria es un primer capítulo, que probablemente tendrá una repetición en las PASO de agosto de este año.

LOUSTEAU EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, las dos listas que marchaban al frente del conteo oficial apoyaban a Lousteau, y responden al ex presidente de Boca y amigo de Mauricio Macri, Carlos Angelicci, y Enrique “Coti” Nosigilia, respectivamente.

>> VIDAL EN LA MEDITERRÁNEA

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, expondrá hoy, desde las 13, en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, que se realizará en el Hotel Quorum, en Córdoba.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.