Intendentes reclamaron en Diputados una reducción del IVA para compras y contrataciones municipales

Un amplio grupo de intendentes de todo el país expuso este martes en la Cámara de Diputados para respaldar formalmente una propuesta que busca aliviar las finanzas de los gobiernos locales: reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a todas las compras, licitaciones y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa será debatida en el marco de la próxima reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.

El encuentro tuvo lugar en la Sala 1 del Anexo A y fue organizado por el presidente de la comisión de Asuntos Municipales, el diputado nacional de Encuentro Federal Juan Brügge. Participaron jefes comunales de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, así como representantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto.

Según confirmaron a Noticias Argentinas, la jornada culminó con la firma de un documento conjunto dirigido a las diputadas y diputados de la Nación. Allí solicitaron que la reducción del IVA quede expresamente incorporada al proyecto de reforma tributaria, al considerar que se trata de una medida urgente para el funcionamiento cotidiano de las administraciones locales.

Los intendentes remarcaron que, a diferencia del sector privado, los municipios no pueden descontar el IVA como crédito fiscal, lo que encarece automáticamente cada obra, compra de insumos o contratación de servicios. Ese recargo, señalaron, impacta de manera directa en los presupuestos locales y limita la capacidad de responder a las crecientes demandas sociales.

En su intervención, Brügge advirtió que “la situación se volvió insostenible” para quienes administran los gobiernos locales en un contexto de menos transferencias nacionales y presupuestos ajustados. “El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos”, sostuvo.

El diputado recordó además que en 2024 el IVA recaudó 43 billones de pesos y planteó que permitir que una porción de esos recursos permanezca en los gobiernos locales “podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes”.

Los intendentes coincidieron en que la reducción del impuesto generaría un “efecto cascada” que permitiría bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios esenciales, en un momento en que los territorios son la primera ventanilla de atención frente a los problemas cotidianos de la población. Ahora, la expectativa está puesta en que el Congreso tome en consideración el reclamo cuando avance el debate de la reforma tributaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

