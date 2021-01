Integración regional, la estrategia que propone Alberto Fernández a Latinoamérica para afrontar el mundo pos pandemia

“Pienso que si fuéramos un todo con América Latina, tal vez hubiera sido más fácil la negociación por las vacunas”, dijo Alberto Fernández durante la conferencia de prensa en Santiago de Chile.

En el segundo día de su visita de Estado al país vecino, el presidente insistió con la unidad del continente para buscar una salida común para la crisis y desigualadades que profundizó la pandemia.

Por un lado, en su discurso en conferencia magistral en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que es los países Latinoamérica tienen una oportunidad de “barajar y dar de nuevo”. Según Fernández, el Covid-19 ha dejado al descubierto la insuficiencia de un sistema, por eso convocó a que la región se una para enfrentar las consecuencias del impacto del coronavirus y delinear las acciones para los desafíos que se vienen. "No estoy hablando de la insuficiencia del capitalismo, estoy hablando de un capitalismo más humanitario. El actual no atiende la importancia de la humanidad y no es bueno. Claramente. Se necesita apostar a la inversión, al trabajo, al desarrollo y no un sistema que se concentra en la explotación financiera", aclaró.

Por otro, en la conferencia de prensa, volvió a plantear la necesidad de la integración regional en un contexto que brinda la oportunidad de buscar otras reglas y más equilibrio. “Si el continente estuviera unido, tendríamos más fuerza en nuestro planteos sobre cómo queremos que sea el mundo pos pandemia. América Latina el conteniente más desigual del mundo, es momento de aunar esfuerzos y trabajar en conjunto. Pienso que si fuéramos un todo, tal vez hubiera sido más fácil la negociación por las vacunas. Una de las enseñanzas de la pandemia es que no tiene sentido estar divididos”, dijo como parte de una respuesta a los pregunta de Alfredo Follonier, corresponsal de Télam.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.