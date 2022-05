Instituto venció a Regatas y jugará las semifinales con San Martín

Instituto, de Córdoba alcanzó el cuarto lugar faltante para completar los integrantes de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) al vencer como visitante a Regatas Corrientes por 80 a 74 y cerrar la serie a su favor por 3-1.

De esta manera, La Gloria enfrentará a otro correntino, San Martín, en una de las semifinales. El rojinegro sorprendió a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, segundo de la fase regular, y lo superó por 3 a 1. La serie arrancará el próximo sábado en Córdoba, dado que el albirrojo tiene ventaja deportiva.

El partido tuvo un trámite parejo a lo largo de los 40 minutos y no dio respiros, aunque La Gloria supo cerrarlo mejor en los últimos dos minutos. Coppelo convirtió 17 unidades llegando desde el banco, mientras que Whelan anotó 16 y Gallizzi 15 tantos y tomó 7 rebotes. En el lado del Remero, Arengo consiguió 20 unidades y Piñero 18.

La otra semifinal la protagonizarán Quimsa, de Santiago del Estero, número uno de la fase regular, y Boca Juniors.

Los santiagueños asoman como favoritos en este tramo final del certamen y de hecho validaron sus pergaminos en los cuartos de final cuando batieron por 3-0 a los misioneros de Oberá Tenis Club.

Por su parte, el Xeneise dejó a atrás a Peñarol de Mar del Plata, en una dura serie, por 3 a 1.

En cuanto a la lucha por la Permanencia, el próximo miércoles desde las 21 se definirá el único descenso en Santa Fe, donde el local Unión recibirá al santacruceño Hispano Americano, de Río Gallegos, en el quinto partido desempate luego de haberse ganado mutuamente los dos partidos que cada uno jugó como visitante.

CÓMO SE JUEGAN LAS SEMIS

Instituto – San Martín

Juego 1 | Instituto vs. San Martín | sábado 14 de mayo | Ángel Sandrín

Juego 2 | Instituto vs. San Martín | lunes 16 de mayo | Ángel Sandrín

Juego 3 | San Martín vs. Instituto | jueves 19 de mayo | El Fortín Rojinegro

Juego 4 | San Martín vs. Instituto | sábado 21 de mayo | El Fortín Rojinegro

Juego 5 | Instituto vs. San Martín | miércoles 25 de mayo | Ángel Sandrín

Quimsa – Boca

Juego 1 | Quimsa vs. Boca | domingo 15 de mayo | Estadio Ciudad

Juego 2 | Quimsa vs. Boca | martes 17 de mayo | Estadio Ciudad

Juego 3 | Boca vs. Quimsa | viernes 20 de mayo | Luis Conde

Juego 4 | Boca vs. Quimsa | domingo 22 de mayo | Luis Conde

Juego 5 | Quimsa vs. Boca | jueves 26 de mayo | Estadio Ciudad

