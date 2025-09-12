Inquietud: El dólar oficial cerró en alza y superó los $1.460 en bancos

El dólar oficial cerró este jueves en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre del miércoles. De esta manera, la moneda estadounidense continua manteniéndose por debajo del techo de bandas por el Gobierno, ubicado aproximadamente en los $1.470,9.

Sobre la licitación del Tesoro, en la que logró renovar 91,43% de los vencimientos por un total de $6,633 billones a menor tasa, Rava Bursátil la calificó como “exitosa”, aunque el gobierno volvió a validad tasas de interés por encima de la inflación mensual, que producen un fuerte torniquete a la actividad económica y el consumo. Por otro lado, el gobierno pasó a fijar la tasa de interés, abandonando el concepto de la fijación endógena -fijada por el mercado-.

“La tasa de corte de la Lecap S31O5 (la más corta de las ofrecidas), fue 59% anual, nivel similar al de la subasta del 15/8. También se adjudicaron instrumentos a tasa fija a noviembre de 2025 y enero de 2026, un bono TAMAR a diciembre de 2025 (tasa de corte 2% sobre TAMAR) y un Boncer al 31 de marzo de 2026, que cortó en CER + 23% anual. Los instrumentos atados al dólar no tuvieron demanda”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.445 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.433 con un incremento de 0,7%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,7% hasta $1.437,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,6% hasta los $1.445,74.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.396 millones, una reducción de 97 millones de dólares en relación al martes (USD40.493 millones); y de 145 millones de dólares respecto del lunes, en el arranque de la semana.

RIESGO PAÍS

-Cierre del 11/9/2025: 1024.

-Cierre del 10/9/2025: 1070.

-Variación: -46 (-4,3%).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

