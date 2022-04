La inflación de marzo fue del 6,7% y acumula 16,1% en lo que va de 2022

El índice de precios al consumidor registró en marzo un incremento de 6,7%, con lo que la inflación minorista acumuló una suba del 16,1% en el primer trimestre del año y del 55,1% en los últimos 12 meses, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del registro más elevado en 20 años y es necesario remontarse a abril de 2002 para encontrar uno superior.

Tres rubros lideraron la suba: Educación, con un alza del 23,6% debido al incremento de las cuotas de los colegios privados; Prendas de vestir y Calzado, con un avance del 10,9% por el cambio de temporada; y Vivienda, agua, electricidad y gas, con un aumento de 7,7% por el ajuste de tarifas.

A esto se sumó el aumento del 7,2% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división que finalmente tuvo la mayor incidencia en el resultado de marzo del índice en todas las regiones del país.

En este ítem se destacaron el aumento de Pan y cereales; Leche, productos lácteos y huevos; Carnes y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate, y golosinas, precisó el Indec.

Luego de que el Indec informara los datos de marzo, desde el Palacio de Hacienda señalaron que la inflación “se aceleró impulsada también por el contexto internacional”.

En marzo, los precios “Regulados” aumentaron 8,4% y resultaron “el mayor incremento” del mes, ya que, en promedio, aportaron 1,5 puntos porcentuales de la medición.

Le siguió en importancia el IPC Núcleo, con el 6,4%, en tanto los productos y servicios Estacionales registraron un incremento de 6,2%, fundamentalmente por el alza de Prendas de vestir y calzado.

Medido de otra manera, la suba del 6,7% registrada en marzo se explicó en base a un alza del 4,28% en los precios de los bienes relevados y del 2,39% en los servicios.

El lunes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que “la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, va a superar el 6%”.

La suba del 6,7% registrada en marzo es la más alta desde 2016 a la fecha. El mayor registro desde ese momento, se había dado en septiembre de 2018, con una suba del 6,5 por ciento. En ese mes una corrida cambiaria y financiera derivó en una suba del dólar, a lo que se sumó una fuerte remarcación de precios.

Tras esta situación llegó el anuncio de un segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el primero fue rubricado en junio, que elevó el monto total del préstamo al país a US$57.000 millones.

La segunda marca en nivel de importancia del IPC fue de 5,9 por ciento y se registró en septiembre de 2019, luego de que el dólar pasara en agosto de ese año de $45 a $60 en un solo día, tras la victoria de la fórmula del Frente de Todos sobre la lista oficialista que encabezaba Macri.

En marzo pasado, la región que registró el mayor nivel de inflación fue la Patagonia con un incremento del 7,4%, seguida por las provincias del Noreste, con una suba de 7,2%.

También por encima del promedio general se ubicaron las provincias de Cuyo y del Noroeste, con un aumento de 6,8%.

Por su parte, el Área Metropolitana Buenos Aires -compuesta por la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense- marcaron un incremento promedio de 6,7%, mientras que en la región Pampeana fue de 6,6%.

En la Patagonia el rubro que mayor suba marcó fue la Educación, con un aumento del 42%, por el reajuste de las cuotas de los colegios privados; mientras que ese mismo ítem en las provincias de Cuyo reflejó una suba de 15%.

En las provincias del Noreste, la división Vivienda, agua, gas y electricidad aumentó 15,4%, el doble que el promedio nacional, que fue del 7,7% y casi el triple de lo registrado en el Noroeste, donde se ubicó en el 5,6%.

En los tres primeros meses del corriente año, el IPC general acumula a nivel país un incremento de 16,1%, con un alza del 20,9% en Alimentos y bebidas no alcohólicas; 17,45% en Prendas de Vestir; 27,9% en Educación; y 16,2% en Restaurantes y Hoteles, entre otros.

