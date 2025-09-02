Industriales reclamaron políticas para el desarrollo productivo y acción “en el corto plazo”

Industriales reclamaron al Gobierno medidas en el corto plazo para resolver cuestiones pendientes que permitan mejorar la competitividad del sector, al celebrar el Día de la Industria en la Ciudad de Córdoba, en un encuentro del que participaron más de 900 empresarios y autoridades provinciales y nacionales.

En el Coloquio Industrial de Córdoba, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini presentó el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo y le entregó el documento al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos. La iniciativa busca la coordinación entre el Estado, la sociedad y el sector privado para construir una industria más moderna, federal, competitiva y sostenible.

El documento, firmado por todos los socios regionales y sectoriales de la UIA y la mayor parte de sus socios adherentes y adheridos, incluye aspectos clave para lograr competitividad: relación público-privada, orden macroeconómico, inserción internacional, desarrollo federal, modernización laboral, financiamiento, infraestructura, innovación y sustentabilidad.

“Tenemos que discutir seriamente qué significa que un país tenga una verdadera política industrial. Para nosotros, tener política productiva es todo lo que el Estado —y también la sociedad— hacen para generar la competitividad de las empresas industriales en el mundo. Esa es la base: dar a la industria las condiciones para competir globalmente”, sostuvo Rappallini y agregó: “Nuestro desafío es ser cada vez más competitivos puertas adentro de nuestras fábricas; pero, para lograrlo, necesitamos un Estado que asuma su rol en la definición de políticas productivas que generen las condiciones adecuadas”.

Por su parte, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, afirmó que “ninguna reforma estructural será viable si no está respaldada por el amplio consenso político, social y productivo”.

Dijo que “hay cuestiones pendientes que necesitan de una gestión en el corto plazo”, entre los que mencionó reforma tributaria, reducción de la informalidad, modernización del marco laboral y un sistema que reduzca la litigiosidad y reduzca costos.

A su turno, Guillermo Francos sostuvo que “estamos en un momento bisagra en el que se contrastan modelos” y habló de un “nuevo horizonte de prosperidad sustentado en la libertad, la reducción del gasto público y la expansión de la economía”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.