Industria: En diciembre tuvo una caída interanual de 3,9%

La actividad fabril sufrió su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, con una baja del 3,9%, reportó un informe del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). No obstante, a nivel anual se produjo una mejora del 1,6%, un dato explicado por la muy baja base de comparación del 2025. La industria es el sector más afectado por el modelo económico del presidente Javier Milei.

De acuerdo con los dato oficiales, el uso de la capacidad instalada no repunta, ronda el 50%, con actividades que están incluso por debajo del 30%.

Las caídas sectoriales más profundas fueron las de la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%).

Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%.

Con relación a noviembre de 2023 se destacan las pérdidas del sector textil (-31,5%), de productos de caucho y plástico (-28,4%) y del sector automotriz (-23,3%).

Solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%), aunque en este último caso se verifica una retracción de más del 5% respecto del pico de la era Milei, alcanzado en noviembre de 2024.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

