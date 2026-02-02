INDEC: Renunció Marco Lavagna y Pedro Lines será el nuevo director

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que Pedro Lines será el nuevo titular del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) tras la renuncia de Marco Lavagna. Así lo informó Caputo en diálogo con Radio Rivadavia, donde confirmó que Lines, actual número dos del Indec, quedará a cargo del organismo.

Lavagna presentó su renuncia este lunes. El economista había asumido el 30 de diciembre de 2019, durante la administración del peronista Alberto Fernández, y gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio resistido por Caputo y el presidente Javier Milei, ya que potencia el peso de los servicios en la Canasta Básica Total (CBT). Como consecuencia de la postergación en la aplicación de esta metodología, la inflación de 2024 y 2025 fue inferior, permitiendo atenuar el impacto de los precios en la reducción de los ingresos de trabajadores y jubilados.

Por su parte, Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones. Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

