Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Incertidumbre cambiaria: El FMI salió a respaldar al Gobierno

Publicado

La oficina del FMI en Washington. (Foto: Gentileza / Archivo).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó el programa económico que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei, en  medio de la incertidumbre cambiaria y luego de haber perdido la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, la vocera del FMI, Julie Kozack, afirmó que junto al Gobierno se encuentran trabajando con el objetivo de “afianzar la estabilidad” y “mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

“El personal del FMI está trabajando estrechamente con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral”, señaló Kozack.

Turismo

Luis Caputo, el ministro de Economía, no tardó y retuiteó el mensaje de la vocera expresando el apoyo hacia el programa económico y a su vez un respaldo hacia el acuerdo sellado por un total de US$20.000 millones en abril de este año.

Epec

El apoyo del organismo financiero se da en un momento de tensión para el Gobierno, donde viene de atravesar una derrota electoral comandada por Fuerza Patria, quien opacó la expectativa de la administración libertaria de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo” en territorio bonaerense.

Telecom

A su vez, el Ejecutivo se encuentra en un escenario donde pareciera que los mercados le soltaron la mano durante el inicio de la semana, cuando el dólar oficial llegó a posicionarse en el techo de la banda, rozando los $1.460. En ese mismo panorama, los bonos y acciones del país transitaron un “lunes negro” como producto del revés electoral sufrido por el Gobierno.

News

A pesar de haber obtenido ese arranque, la divisa norteamericana logró estabilizarse durante la rueda de este martes, cerrando en los $1.425, y las acciones rebotaron hasta 6,4% en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Cae una banda narco en un barrio de la Capital y hay siete detenidos

Una banda narco, integrada por cuatro hombres y tres mujeres, fue desbaratada este viernes en el barrio San Lucas, en el sudeste de Córdoba...

Hace 4 días

Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei,...

Hace 5 días

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones 2025: Milei defendió a su hermana en el acto de cierre de campaña e hirieron a un periodista

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”,...

Hace 6 días