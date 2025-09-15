Incertidumbre: Acciones y bonos en baja en una jornada con Riesgo País en alza

El S&P Merval cayó 0,70% hasta los 1.747.570,60 puntos. El Merval en dólares volvió a caer: bajó 1,4%.

De este modo, el indicador mantuvo la racha negativa en medio de la incertidumbre política y en la previa al discurso del presidente Javier Milei, en el que hará un repaso de gestión y presentará el Presupuesto 2026.

En un panel líder donde la mayoría de las acciones cerraron en negativo, tuvieron las mayores bajas Transener (-4,87%), Transportadora Gas del Norte (-4,86%) y Banco de Valores (-4,83%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron mayormente resultados negativos. Las máximas pérdidas fueron de Banco Macro (-2,24%), BBVA Banco Francés (-2,22%) y Grupo Financiero Galicia (-1,87%).

En los títulos públicos, el AL30 perdió 2,84% y el AL35 cayó 2,35%.

El Riesgo País subió a 1.140 puntos básicos, según JP Morgan, y alcanzó el mayor nivel en los últimos once meses. Cabe recordar que el viernes había cerrado en 1.047 puntos básicos, por lo que en la jornada subió 93 puntos, un 8,88%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

