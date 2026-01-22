Conéctate con nosotros

Incendios: La UCR propuso incorporar el “ecocidio” al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos

La UCR propuso este jueves que la figura del ecocidio sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya los delitos ambientales y que permita aplicar sanciones penales a los responsables de incendios forestales intencionales.

En el marco del desastre ambiental que están dejando los focos de incendios en la zona cordillerana de la provincia de Chubut, el radicalismo impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de esa provincia.

La iniciativa comenzó la semana pasada en redes sociales y ya lleva recaudados más de 7 millones de pesos, informó la UCR en un comunicado.

En este contexto, el radicalismo denunció la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego por parte del Poder Ejecutivo. Según advirtieron, la ejecución de fondos apenas cubrió el 25 % de las partidas presupuestadas: aproximadamente 20.000 millones de pesos dejaron de usarse para fortalecer el sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales.

La UCR solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe “de manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales”.

Finalmente, el radicalismo expresó “su solidaridad con el pueblo de la Provincia de Chubut por los impactos de los incendios forestales y su reconocimiento al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los fuegos en la Patagonia”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

