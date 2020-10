Incendios forestales: El bloque de la UCR de la unicameral pide explicaciones al secretario de Ambiente de la provincia

Los legisladores del bloque de la UCR pidieron que el secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Scotto, comparezca en la Legislatura “a fin de brindar debidas explicaciones respecto de tareas de prevención y lucha contra los incendios en la provincia”.

Dice la presentación que es necesario conocer “si el gobierno de la Nación ha dado respuesta, en tiempo y forma, al gobierno de la provincia ante requerimientos explícitos de éste para recibir ayuda tendiente a evitar mayores desastres en nuestras sierras y minimizar los riesgos para la integridad física, la salud de la población y para el ambiente”.

Recuerda el proyecto que “el ministro de Ambiente del gobierno nacional, Juan Cabandié, indicó en una nota periodística de televisión de fecha 1º de septiembre de 2020 que recién ese día el Gobierno de la Provincia de Córdoba requirió la ayuda de mano de obra capacitada para combatir el fuego y que Nación había puesto a disposición de Provincia, 7 aviones hidrantes que están trabajando desde las primeras noticias de la existencia de incendios forestales, estableciendo que ese mismo día, por el 01/10/2020, se encontraban viajando a Córdoba 64 brigadistas altamente capacitados en Manejo del Fuego”.

Los legisladores de la UCR señalan que “entre los puntos que se requieren explicaciones se encuentran: cuales fueron los equipamientos requeridos al Gobierno Nacional para combatir los incendios relevados y que continúan hasta la fecha de la presente resolución; las fechas y procedimientos de estos requerimientos y las fechas y procedimientos a través de los que se materializó la ayuda, si la hubiere”.

Además, preguntan “cuál fue la ayuda por recursos humanos (brigadistas) requerida a Nación, fecha del requerimiento, cantidad de brigadistas, procedencia y fecha de arribo efectivo de tal colaboración nacional a nuestra provincia”.

El legislador Marcelo Cossar expresó su preocupación al respecto y dijo que “es inaudito que el gobernador (Juan Schiaretti) haya esperado que a que se perdieran decenas de miles de hectáreas por el fuego, así como también no entiende por qué la Nación no ofreció su ayuda de manera preventiva para evitar esta catástrofe histórica. Parece que solo se hablan para ver cómo van a votar o no en el Congreso en temas que solo interesan a ellos y sus intereses y no los de la gente”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.