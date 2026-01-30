Incendios en la Patagonia: el gobierno declaró la emergencia ígnea, pero no dispuso recursos adicionales

El Gobierno nacional declaró este viernes la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a raíz de los incendios que afectan la región patagónica. La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la prevención y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. Con el DNU, el gobierno vuelve a esquivar el Congreso.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Sin embargo, el decreto no crea partidas presupuestarias nuevas, no fija montos ni detalla cómo se financiarán las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores del Poder Ejecutivo.

La decisión del gobierno se produce después de un mes y medio de incendios y más de 230 mil hectáreas afectadas en las cuatro provincias patagónica y con incendios aún activos en la Comarca Andina, en Chubut. Se trata de una respuesta al reclamo de los gobernadores, pero por vía del DNU evita el debate en el Congreso de una ley para hacer frente a esta demanda.

El DNU encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de acciones de prevención, combate de los incendios, asistencia a la población y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

El texto fundamenta que la sequía, los vientos intensos y la magnitud de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y áreas cercanas superaron la capacidad de respuesta local y ponen en riesgo bienes, el ambiente y la vida de las personas.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario demoraría la adopción de medidas urgentes, y dispuso dar cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad había anunciado el jueves la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

Cabe recordar que el gobierno nacional había recortado 70% el presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.