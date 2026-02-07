Incendios en Chubut: Una cuarta delegación de bomberos cordobeses viaja al sur del país

Este viernes 6 de febrero, una cuarta delegación compuesta por 30 bomberos voluntarios pertenecientes a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, Plan Provincial de Manejo del Fuego, y de la Secretaría de Gestión de Riesgo, emprendió un viaje de más de 1.700 kilómetros hasta la zona de Cholila, en la provincia de Chubut.

Bomberos de ETAC que actualmente se encuentra en el lugar, se quedarán en la zona para integrarse a este grupo. Con el envío de esta cuarta delegación por parte del Gobierno Provincial, se contabiliza un total de 150 bomberos voluntarios que habrán prestado colaboración en los focos de incendio de Cholila, El Maitén, El Hoyo y del Parque Nacional Los Alerces, en la zona de la Comarca Andina chubutense.

La delegación fue despedida por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y por el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, quienes agradecieron a los brigadistas su compromiso y ratificaron el total apoyo del Gobierno Provincial en la provisión de los recursos necesarios para hacer frente a esta colaboración.

LA SITUACIÓN DE LOS INCENDIOS

La Secretaría de Bosques del Chubut precisó respecto de dos nuevos siniestros ígneos registrados el jueves, destacando que el que comenzó en el barrio Los Coirones de Esquel se ya encuentra contenido, mientras que el fuego iniciado en un sector de Lago Cholila sigue activo. En las zonas de Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia, cientos de combatientes y medios aéreos continúan con las tareas operativas y hay focos activos.

De acuerdo al último informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, en total hay más de 500 personas destinadas a combatir los distintos frentes, incluyendo a brigadistas, bomberos, personal de apoyo y logística de Chubut y de otras jurisdicciones del país. También están siendo utilizados aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras), así como autobombas y camiones cisterna, entre otros recursos.

