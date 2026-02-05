Conéctate con nosotros

Incendios en Chubut: Intendente de Epuyén confirma que ya se quemaron un centenar de viviendas

Publicado

Imagen de los incendios en Chubut. (Foto: Gentileza).

El intendente de Epuyén, José Contreras, confirmó este jueves que ya se quemó un centenar de viviendas, incluyendo los incendios que afectan a esta región de la Patagonia desde el año pasado, y además señaló que “ya no queda una montaña con verde natural”, al describir el impacto que sufrió esta localidad chubutense.

En ese sentido, el jefe comunal  indicó que “este año hubo 37 viviendas afectadas. Contando el año pasado, son más de cien, solo en Epuyén. Es tristísimo, pero estamos firmes para salir adelante”.

Asimismo, destacó que “las 37 viviendas de este año van a ser reconstruidas”, y estimó que “el tiempo sería más o menos de tres meses”, según las empresas constructoras. “Se construirán en los mismos lugares. Esta experiencia tiene que servir para la prevención”.

Turismo

Por otra parte, Contreras -oriundo de Epuyén- se lamentó por los daños que ocasionaron los incendios forestales, y afirmó que “ya no queda una montaña con verde natural, solo queda el pueblo, el panorama es desolador. Fueron dos catástrofes en dos años seguidos”.

En declaraciones a Jornada Radio de Trelew, el intendente dijo que las lluvias recientes “fueron un alivio, pero estuvimos casi un mes en vilo por este tema. Sirvió para que los brigadistas trabajen más cómodos”.

“Necesitamos ponernos de pie y el acompañamiento de todos los chubutenses. Nos serviría mucho que nos vengan a visitar, que no nos dejen solos. Tenemos expectativas con el fin de semana largo”, añadió.

Con respecto al origen de los incendios, señaló que la investigación continúa, pero “no se pudo determinar qué pasó. El fiscal dijo estar más avanzado sobre los acelerantes; esperemos que se encuentren los responsables”, sostuvo, y recordó que el fuego afectó también a otras localidades de la comarca como El Hoyo, El Maitén y Cholila.

En total, desde diciembre del año pasado se quemaron más de 230 mil hectáreas en las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro. También, en la última semana, se han registrado incendios en la provincia de Chubut.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

