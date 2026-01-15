Conéctate con nosotros

Incendios: Clubes del fútbol argentino se unieron a la campaña solidaria por la Patagonia

Imagen de los incendios en la región cordillerana de Chubut. (Foto: Prensa / Archivo).

Los incendios que afectan a la Patagonia argentina generaron una rápida reacción del fútbol local, con varios clubes asumiendo un rol activo y solidario frente a la emergencia.

El primero en lanzar una campaña fue Rosario Central, que abrió puntos de recepción de donaciones para colaborar con las familias afectadas y con quienes trabajan en el combate del fuego, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas se sumaron más instituciones. River, a través de su fundación, impulsó una colecta de fondos e invitó a socios e hinchas a participar de la iniciativa solidaria. A la par, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y All Boys pusieron en marcha campañas para recibir donaciones materiales, con el objetivo de asistir de manera directa a los damnificados.

Las entidades detallaron que se reciben insumos esenciales como tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral, ropa y otros elementos clave tanto para las familias afectadas como para los brigadistas que trabajan en la zona. La respuesta colectiva volvió a reflejar el compromiso social de los clubes, que históricamente se involucran en situaciones de emergencia.

No es la primera vez que el fútbol argentino se une ante una crisis. Durante la pandemia de coronavirus y en la catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca, clubes de Primera División y del ascenso coordinaron acciones solidarias, reuniendo y enviando alimentos, colchones y elementos de primera necesidad.

DÓNDE COLABORAR

River

-Se puede sumar donaciones a la campaña de Fundación River y Red Solidaria, para acompañar y colaborar con la reparación de daños.

All Boys

-Sede (CABA): Mercedes 1951 – Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 / Sábados de 10:00 a 14:00

-Localidad de Mercedes (PBA): Calle 314 y 121 – Todos los días.

Argentinos Juniors

-Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA – Todos los días de 12:00 a 22:00

-Sede Fundación Social: Nazca 2511, CABA – Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00

-BichoStore: Gavilán 2187, CABA – Lunes a viernes de 10:00 a 19:00

Vélez Sarsfield

-Sede: Av. Juan B. Justo 9200, CABA – Lunes a sábados de 10:00 a 22:00

Rosario Central

-Guardería Náutica.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

