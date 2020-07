Imputaron a Martín Gill por violar la cuarentena al participar del cumpleaños de su madre

La Justicia imputó ayer al secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill, por haber participado en la fiesta de cumpleaños de su madre, en un encuentro en el que habrían participado 16 personas. Cabe recordar, que las reuniones familiares permitidas son de hasta 10 personas, según la disposición del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

La decisión fue adoptada por Juliana Companys, a cargo de la fiscalía de segundo turno de Villa María. Gill fue notificado en forma telefónica al igual que las otras 15 personas.

Companys lo imputó por infringir el artículo 205 del Código Penal. Allí se establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

De acuerdo a la información existente, Gill concurrió al cumpleaños de su madre en Villa María sin saber -según su declaración- que era positivo de coronavirus. En declaraciones periodística, señaló que sólo había pasado a saludar.

Por haber tenido contacto estrecho con el funcionario, una vez que se confirmó su positivo fueron hisopadas 28 personas, todas con resultado negativo.

Gill había señalado que no había violado ninguna normativa, dado que posee certificado de libre circulación realizar una tarea esencial.

Sin embargo, el ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, dijo en su momento que Gill como cualquier persona que ingresa a la provincia desde un distrito con circulación comunitaria del virus, debería haber realizado una cuarentena de 14 días.

Anoche, el funcionario realizó declaraciones al noticiero de Uniteve de la Universidad Nacional de Villa María. “Si el virus me tocó no fue por estar jugando al golf, sino por estar trabajando en la obra pública para enfrentar la pandemia”, expresó.

“Yo no había estado con ninguna persona que conociera que tenía el virus. Se trató de una transmisión comunitaria, aunque siempre tomamos todos los recaudos. Tampoco tenía ningún síntoma. Todas las semanas efectuábamos hisopados y como esto tardaba por el crecimiento de casos, se hacía también un examen de sangre. Con ese examen de sangre negativo me dirigí a mi ciudad, que es mi lugar de residencia. El lunes cuando estaba en la actividad, se me notifica del hisopado positivo, no obstante el examen de sangre negativo. Allí se hizo el contacto a todos los contactos estrechos inmediatamente”, explicó.

Además, también pidió disculpas a todo aquel que se pudo haber afectado por todo lo ocurrido: “Me atrevo hasta a pedir disculpas si hay gente que se ha sentido vulnerada. Todo este tiempo he actuado con absoluta responsabilidad. Si aun teniendo la enfermedad no contagié a nadie es porque he extremado todos los cuidados que se podían tener”.

--

>> Te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN: INGRESÁ AQUÍ. Hacemos periodismo.