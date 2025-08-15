Conéctate con nosotros

Imputaron a los hermanos Grasso luego de confirmar que el cadáver era de Milagros Bastos

Publicado

Horacio Grasso (de remera amarilla) fue imputado por la muerte de la joven Milagros Bastos. (Foto: Gentileza).

El Ministerio Público Fiscal confirmó este jueves que los restos encontrados en un placard del departamento 3°B, ubicado en la calle Buenos Aires al 300, en el centro de Córdoba, corresponden a Milagros Micaela Bastos, una joven de 22 años cuya desaparición se investigaba desde agosto de 2024. Tras la identificación, la Justicia imputó a Horacio Antonio Grasso, un ex policía con antecedentes penales, y a su hermano Javier Grasso, por su presunta vinculación con el femicidio.

El descubrimiento del cuerpo se produjo el 5 de julio, cuando dos albañiles que realizaban refacciones en el departamento percibieron un fuerte olor nauseabundo en el interior de un placard. Al ingresar, la Policía encontró una puerta tapiada y, detrás de ella, un armario sellado con cemento. En su interior, el cadáver de Milagros estaba envuelto en mantas, atado con un cable y en posición sentada, en un avanzado estado de descomposición. Las pericias indican que la muerte habría ocurrido aproximadamente seis meses antes, lo que llevó a cruzar datos con denuncias de personas desaparecidas en ese período.

Milagros vivía en situación de calle y habría tenido antecedentes de consumo problemático de drogas. Su desaparición, denunciada por su familia en agosto de 2024, generó una intensa búsqueda. En noviembre, sus allegados difundieron su foto en redes sociales y, el 5 de diciembre, realizaron una movilización exigiendo su aparición con vida. El caso tomó relevancia pública tras el pedido de paradero emitido por el Ministerio Público Fiscal.

El principal sospechoso, Horacio Grasso, es un ex policía condenado en 2007 a 27 años de prisión por el asesinato del niño Facundo Novillo Cancinos. Aunque cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, fue trasladado días antes del hallazgo al Complejo Penitenciario de Bouwer por violar las condiciones de su arresto. Su hermano, Javier Grasso, dueño del departamento y quien contrató a los albañiles, también fue imputado tras permanecer fuera de la ciudad hasta ahora.

La identificación de Milagros se logró mediante un cotejo de ADN entre los restos y muestras proporcionadas por sus familiares. La investigación, a cargo de la fiscalía de Distrito 1, Turno 6, dirigida por José Bringas, busca reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar el rol de cada acusado en el crimen.

News

