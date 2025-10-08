Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, según confirmaron los diarios La Nación y Página/12, en el marco de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois.

Esta investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que ahora será extraditado a Estados Unidos para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

La base de la acusación es la transferencia de 200.000 dólares que el imputado Federico Fred Machado le hizo a Espert por un sospechoso acuerdo de asesoría para un negocio minero en Guatemala. El contrato, que no ha sido exhibido, se realizó por un elevado valor a cambio de un trabajo que nunca se hizo. A su vez, el dinero entregado por Machado (200 mil dólares) no fue devuelto.

La transferencia se hizo desde una empresa llamada Wright Brothers, de compras-ventas-leasing de aviones, también perteneciente a Machado. En la transferencia figuraba también la matrícula del avión del acusado por narco (N28FM) que el diputado libertario utilizó en su campaña presidencial.

Cabe recordar, que Espert afronta otra causa que se encuentra en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano. En este trámite se investigan 36 vuelos en el avión de Machado. De acuerdo a lo que publicó Página/12, sumarían unos 350.000 dólares de aportes encubiertos para la campaña electoral. Machado también le prestó una camioneta blindada Grand Cherokee a Espert, a lo que se agrega la declaración que realizó el hombre que será extraditado a EE.UU., donde afirma que aportó entre 100.000 y 150.000 dólares en pagos de otros gastos de la campaña electoral.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.