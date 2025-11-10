Imputan a Leandro Ginóbilli en la causa por derrumbe y muerte de 13 personas en Bahiense del Norte

Un fiscal imputó a Leandro Ginóbilli, uno de los hermanos del ex jugador de San Antonio Spurs e integrante del seleccionado argentino de básquetbol, Emanuel Ginóbili, en el marco de la causa donde murieron 13 personas tras derrumbarse parte de una estructura del club Bahiense del Norte, en Bahía Blanca durante el fuerte temporal de viento y lluvia en diciembre del 2023.

El fiscal Cristian Aguilar de la Unidad Fiscal 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca imputó a Leandro Ginóbili, presidente del Club Bahiense del Norte por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Según pudo saber Noticias Argentinas el agente fiscal citó a prestar a declaración indagatoria a Ginóbili el próximo 10 de diciembre en el marco del expediente en el cual también fue imputada y citada a declarar en otra fecha Laura Fabiana Soberon, quien se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones de la municipalidad de Bahía Blanca.

Para el fiscal, Ginóbili, por su condición de presidente del club, “omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13 horas, que conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva”.

La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte, a las personas que concurrieron al evento de patín, expresaron desde el Miniterio Público.

Por su parte Soberon fue citada para el 4 de diciembre en la causa en la que fue imputada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y en la que se señaló que el fiscal determinó que ella habría permitido la continuidad de diversas actividades masivas dentro del club, pese a lo previsto en el Código de Habilitaciones donde se excluye expresamente a los clubes, de la permisibilidad de funcionamiento de las actividades, las que no deberán iniciarse ni ser libradas al público sus instalaciones, hasta que cuenten con la habilitación expresamente acordada.

En la causa también figura como imputado un ingeniero en construcciones que había llevado a cabo un informe favorable sobre la estructura en el año 2014 y 2016.

Se trata de Pablo Ascolani quien ya declaró en varias oportunidades en el marco del expediente y que el funcionario judicial volvió a citarlo para el 14 de noviembre en el marco de una ampliación indagatoria y por la que está imputado por el delito de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Aguilar lleva adelante la investigación por el derrumbe ocurrido el 16 de diciembre del 2023 en las instalaciones del club Bahiense del Norte ubicado en la calle Salta de Bahía Blanca y en momentos en que se iba a llevar a cabo una muestra de patín.

Ese día se registró un fuerte temporal de lluvia y viento, el cual provocó que se cayera parte de la estructura del club y por la que murieron 13 personas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

