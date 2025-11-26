Conéctate con nosotros

Impulsan un proyecto para permitir la detención inmediata de agresores que desobedecen medidas en casos de violencia de género

Publicado

(Foto: Gentileza).

El municipio de Morón y el Observatorio Federal de Seguridad y Justicia presentaron este martes un proyecto de ley que apunta a agilizar la actuación judicial ante episodios de desobediencia en contextos de violencia de género, con el objetivo de ofrecer mayor protección a las víctimas.

La iniciativa, a la que accedió Noticias Argentinas, propone una reforma en el Código Procesal Penal para habilitar la detención de agresores que incumplan medidas de restricción dictadas previamente por la Justicia.

De acuerdo con el texto, la modificación busca “proteger mejor a las mujeres que sufren violencia de género, especialmente cuando un agresor incumple de manera reiterada” las órdenes judiciales.

Hoy, la desobediencia a una medida cautelar es considerada un delito de pena baja, lo que dificulta la intervención rápida del sistema penal y deja a muchas mujeres expuestas a situaciones de riesgo. Por eso, el proyecto —que cuenta también con el respaldo de la Asociación de Magistrados de Morón— apunta a dotar a jueces y fiscales de herramientas más eficaces.

La propuesta contempla la modificación del artículo 151 del Código Penal bonaerense. Según sus impulsores, la iniciativa “no aumenta las penas ni criminaliza más conductas”, sino que busca permitir la detención en casos concretos donde haya violación de órdenes judiciales en un contexto de violencia de género.

Entre las conductas que la norma pretende desalentar se incluyen acciones como acercarse a la víctima, contactarla por cualquier vía, hostigarla o esperarla en su casa o lugar de trabajo, situaciones que suelen encender alarmas en los equipos de protección y pueden derivar en episodios más graves.

El proyecto será elevado a la Legislatura bonaerense y sus promotores esperan que avance con apoyo transversal, en un contexto donde la violencia de género continúa siendo uno de los problemas más urgentes en materia de seguridad y justicia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

