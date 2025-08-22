Importante mejora de conectividad móvil para el oeste pampeano

En el marco del acuerdo entre Empatel y la empresa Claro y a instancias del Ministerio de Conectividad y Modernización, se inauguró la puesta en valor de dos torres a los fines de posibilitar cobertura móvil en el tramo que une las localidades de Telén y Santa Isabel a lo largo de la Ruta Provincial N° 10. Hasta ayer, ese tramo era el más extenso de la Provincia sin cobertura. Desde su inauguración, se iluminó aproximadamente el setenta por ciento de la ruta con señal de Claro.

Adicionalmente, ambas torres cuentan con Wifi abierto y gratuito a quienes lo requieran. La conectividad de las torres está asegurada por el tendido de fibra óptica que, si bien todavía se encuentra en obra, tiene un grado de avance del 90% lo cual garantiza conectividad a ambas torres.

Asistieron a la inauguración el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, el presidente de Empatel, Andrés Zulueta, el secretario de Turismo, Saúl Etcheveste, los intendentes de Telén y Santa Isabel, Susana Bazán y Guillermo Farana respectivamente y el presidente de la Cooperativa de Electricidad, Créditos, Obras y Servicios Públicos de Victorica (CEVIC), Jorge Díaz, entre otras autoridades.

Curciarello manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que la concreción del proyecto “es un acto de fe en nuestra Provincia, en nuestra gente. Es la prueba de que, cuando un Gobierno como el del gobernador Sergio Ziliotto se compromete con sus ciudadanos, y una empresa privada como Claro se suma a un mismo objetivo, los desafíos se convierten en oportunidades. No son solo antenas, no es solo fibra óptica. Es la realidad efectiva de que nadie quedará atrás. De que el oeste de nuestra Provincia, con su belleza, su identidad y su fuerza ya no resiste, sino que también avanza”.

Por su parte el presidente de Empatel manifestó que “quien dice que el oeste está desconectado, no lo conoce. Desde que asumió el gobernador Ziliotto hubo grandes avances. Telén, Algarrobo del Águila y Santa Isabel tienen fibra óptica al hogar y señal de celular, La Humada y Limay Mahuida tienen cobertura móvil y hasta conectamos parajes que algunos consideraban imposibles como Chos Malal y Paso de los Algarrobos. Nosotros somos los primeros en reconocer que aún queda trabajo, pero también que los avances, fruto de mucho trabajo y esfuerzo, son inmensos.”

El evento sumó con las salutaciones de Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay. “En el marco del acuerdo con Empatel, y la definición estratégica del gobierno de La Pampa, desde Claro destacamos la importancia de sumar servicios 4G en 130 km en la Ruta 10 en la Provincia. Por el trabajo conjunto, ahora el tramo entre Santa Isabel y Telén cuenta con servicios de conectividad móvil de Claro para nuestros clientes”.

Estos son los primeros dos puntos que se inauguran fruto del acuerdo suscripto hace dos meses en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Desde Empatel se informó que los restantes tienen un grado de avance avanzado y próximamente estarán conectados Gobernador Duval y Parque Luro mientras que las restantes localidades (Dorila, Agustoni, Colonia Santa María y Adolfo Van Praet) ya se adjudicó la fabricación y el montaje de las nuevas torres que comenzarán en breve.

La provincia de La Pampa cuenta con 80 localidades de las cuales solo 13 no tienen acceso a cobertura móvil (sumadas solo representan el 1,9% de la población pampeana). Comparativamente con el resto de las provincias se destaca por ubicarse entre las de mayor penetración a nivel localidades. La meta es lograr el 100% antes de concluir el año 2027.

