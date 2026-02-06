Hugo Moyano dijo que la reforma laboral es “una criminalidad contra los trabajadores”

El secretario general del Sindicato Camioneros, Hugo Moyano, calificó este viernes a la reforma laboral del Gobierno como “una criminalidad contra los trabajadores” porque, dijo, “los deja sin sus derechos”.

“Intentan dejar a los trabajadores sin sus derechos y eso va a traer consecuencias muy complicadas, porque ya lo están viviendo por los bajos salarios y los despidos. Y lo están viviendo nuestros queridos jubilados. Es una criminalidad”, lamentó el gremialista.

Moyano se pronunció así al participar de una cumbre de las 62 Organizaciones Peronistas, junto a dirigentes como José Ibarra, de Taxistas, y Julio Estévez, de Jerárquicos de AFIP, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

Ibarra, por su parte, dijo que el Gobierno está “usando látigo y billetera para presionar al movimiento obrero, y algunos gobernadores negocian obras a costa de los derechos de los trabajadores”.

“La reforma laboral que impulsan es una ley basura que se usa como moneda de cambio, mientras se oculta la realidad: inflación diaria, caída del salario, pérdida de empleo y ajuste sobre las obras sociales y los sectores más vulnerables”, se quejó.

La CGT anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

