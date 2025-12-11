Hubo mayoría de bajas en acciones y ADRs y el Riesgo País subió 1%

Acciones y ADRs cayeron este jueves hasta 5% y Riesgo País subió 1% hasta 634 puntos, en una jornada en la que el Merval cerró con balance negativo.

El S&P Merval cerró con una baja de 1,10%, hasta los 2.980.580,50 puntos. Medido en dólares retrocedió 2,5%.

Rava señaló que “luego de la licitación del AN29, la curva de bonos soberanos en dólares reaccionó con una caída de 0,9% en promedio, cayendo 0,9% en promedio. El riesgo país culminó la jornada en la zona de 640 puntos, con una suba de 16 puntos básicos respecto al cierre anterior”.

“Paralelamente, el dato de inflación de noviembre fue del 2,5%, cifra que se situó por encima del 2,3% que esperaba el Relevamiento de Expectativas del Mercado. Este dato representa el tercer mes consecutivo donde la variación mensual aumenta, presionada por servicios, transporte y alimentos y bebidas”, agregó.

En este contexto, Rava indicó que “el Merval en dólares finalizó con un movimiento negativo, registrando una baja del 2,5% y cerrando en 1960 puntos”.

El panel líder operó mayormente en negativo. Las principales bajas fueron de Aluar (-5,68%), Sociedad Comercial del Plata (-5,12%) y Metrogas (-3,77%).

En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron con pérdidas. Los principales descensos fueron de Edenor (-3,45%), Grupo Financiero Galicia (-2,31%) e YPF (-1,94%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 0,32% y el AL35 bajó 1,01%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 634 puntos tras subir 1,00%, según la medición de JP Morgan.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

