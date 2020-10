“Hostigamiento y violencia de género” en el Servicio Penitenciario: La UCR pide informes al gobierno por la situación de Bouvier

El bloque de legisladores de la UCR presentó un proyecto de resolución en el que pide informes al gobierno provincial sobre la situación del jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier, y sobre la existencia de denuncias de “violencia de género” y “hostigamiento laboral”.

Los firmantes de la iniciativa, Benigno Antonio Rins, Dante Rossi, Marcelo Cossar, María Verónica Garade Paretta y Marisa Gladys Carrillo, preguntan al Ejecutivo, “si se han tomado medidas disciplinarias con el Sr. Juan María Bouvier, jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, luego de que se conociera una denuncia en su contra por “Hostigamiento y Violencia de Género” por una agente de dicha institución”.

Cabe recordar que este medio publicó el pasado viernes 16, la denuncia pública y judicial de una oficial del SPC contra Bouvier y el ex sub-jefe, José Gustavo “el Caña” Heredia. La demanda es por “hostigamiento laboral y violencia de género”. Tanto Bouvier como Heredia tienen restricción judicial de acercamiento con la mujer de 40 años, que se encuentra con carpeta psiquiátrica.

También requieren “si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene conocimiento de otras denuncias del mismo tipo a las personas mencionadas o a algún otro miembro, sea funcionario o agente del Servicio Penitenciario de Córdoba”.

Luego reclaman saber sobre “si el Servicio Penitenciario cuenta con un protocolo de actuación en dicha temática y si se ha llevado a cabo la capacitación de la Ley Micaela a todos sus miembros”.

Otro punto sobre el que demandan información al Ejecutivo es en relación a la aparente discrecionalidad con la que se resuelven ascensos, traslados y retiros. Interroga el proyecto de la UCR: ¿Cuántos son los agentes que dependen del Servicio Penitenciario de Córdoba a la fecha, como están distribuidos y cuál es el criterio que se emplea para realizar los traslados y ascensos, y cuando estos se llevan a cabo?

La iniciativa ingresó a la Legislatura este jueves y debe ser tratada y aprobada antes de pasar al Ejecutivo, por el pleno del cuerpo legislativo. En ese sentido, como el bloque de Hacemos por Córdoba cuenta con mayoría, que el proyecto sea aprobado depende de su posición política.

Bouvier fue nombrado como jefe del Servicio Penitenciario en 2008 y se mantiene allí desde entonces. Es un hombre con sólidos apoyos en todos los sectores del peronismo.

En sus fundamentos, la UCR señala que el pedido de informes “tiene como objetivo conocer qué medidas ha tomado o tomará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo en cuenta la denuncia por “Hostigamiento y Violencia de Género” que una agente del Servicio Penitenciario de Córdoba ha realizado contra el Jefe del mismo, el Sr. Juan María Bouvier, la que tramita por ante el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Volencia Familiar de Tercera Nominación, a cargo de la Jueza Laila Córdoba”.

Detalla en los fundamentos, que “cuando hablamos de medidas, no solamente nos referimos a la situación personal del jefe del Servicio Penitenciario, sino en términos generales, ya que de comprobarse la veracidad de dicha denuncia, estaríamos hablando de un hecho “gravísimo” desde el punto de vista institucional, que no sólo afectaría al Servicio Penitenciario, sino a todo el sistema político del Gobierno Provincial, que justo es reconocer, posee no sólo un Ministerio de la Mujer, sino que es uno de los pioneros en la materia en la Argentina”.

Agrega que “por esta razón, es que nos interesa saber si en la actualidad existen otras denuncias por razones de este tipo en contra del Jefe o de otros funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario y qué medidas se toman al respecto, una vez conocida la existencia de las mismas”.

Finalmente expresa que “la denuncia por la que presentamos este proyecto, da cuenta de los distintos padecimientos habría sufrido la agente, entre los que se encuentran traslados, bajas calificaciones, imposibilidad de ascensos en consonancia con su promoción, entre otras cosas. Por ello es que nos urge saber cuál es la cantidad de agentes en la actualidad que prestan funciones en el Servicio Penitenciario y cómo están distribuidos, así como también cuál es la política implementada a la hora de ordenar traslados o ascensos en el personal”.

