Horas decisivas en el caso Lian: El niño no aparece y la Justicia investiga al entorno cercano

Ya pasaron cuatro días sin noticias del paradero de Lian Gael Flores Soraire, el niño de 3 años que fue visto por última vez en la siesta del sábado 22 de febrero jugando debajo de un tractor, en un cortadero de ladrillos en Ballesteros Sud, a 170 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. La fiscal general adjunta de la Provincia, Bettina Croppi, encabezó una conferencia de prensa a unos 100 metros de la precaria casa donde vivía el niño con su familia, relató las acciones que se desarrollan y señaló que la investigación se mantiene en la línea de un extravío o de un posible daño. También admitió que se investiga el entorno cercano y de vecinos del niño. Por otra parte, dijo que “no hay indicios” de que el niño hubiera sido secuestrado. Pese a ello, no fue certera: “Por ahora sigue así, sino ya lo hubiéramos derivado a la Justicia Federal, no tenemos por ahora indicios de algún delito federal pero no descartamos que pueda ocurrir”, detalló Croppi.

A lo que se refiere la funcionaria judicial es que, si la investigación derivara en un caso de secuestro o trata de persona, al tratarse de delitos federales, la Justicia provincial debería ceder su competencia y traspasar el expediente a la Justicia Federal. Como esa vía no habría reunido elementos suficientes para considerarse y con la semiplena evidencia de que el niño no está perdido porque no ha sido hallado ningún rastro ni prueba de él en la zona de búsqueda después de cuatro días y medio, el foco de la pesquisa se orienta a otros delitos penales dentro de la órbita provincial. ¿Cuáles podrían ser? Algún tipo de agresión sexual o de desenlace fatal. También es obvio que, hasta este miércoles todo se encuentra en una etapa intermedia del trabajo porque pese al despliegue aún no hay imputados ni detenidos.

De cualquier modo, Croppi precisó que “fueron secuestrados seis vehículos que están siendo peritados, también 25 teléfonos y que se allanaron 15 domicilios en la zona y en otros puntos del país y se tomaron 31 declaraciones testimoniales”. Agregó que “todos los mensajes de los celulares se están relevando, sean de audio, de WhatsApp, llamadas y hasta antenas utilizadas”. Si bien no brindó detalles, una fuente con acceso al caso, indicó que los vehículos secuestrados son cinco camionetas, como las que dicen haber visto dos vecinos de la comunidad boliviana que trabaja en el cortadero, y otro una rural VW Suran de una persona que sería de origen boliviano y que viviría en Villa María. La misma fuente dijo que hay expectativa de que estos peritajes puedan arrojar elementos importantes en las próximas horas.

Respecto del núcleo familiar, la fiscal expresó que “hasta lo que sabemos, antecedentes (delictivos o hechos relacionados con la integridad sexual) de familiares no hay. Sí puedo decir que hay investigaciones pendientes al entorno cercano por delitos de integridad sexual”. Pese a ello, se supo que la persona a la que hacía referencia la fiscal estaría detenida en una causa ajena a este caso.

La funcionaria judicial también precisó que la alerta Sofía, que pone en marcha la búsqueda en todo el país, fue activada el domingo, un día después de la desaparición del pequeño, luego de una evaluación conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por último, Croppi resaltó que “la investigación que encabezan los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini no descarta ninguna de las hipótesis”. Es decir, que se trabaja en varias direcciones a la vez, sin que haya prevalencia de una o más teorías sobre lo que pudo haber ocurrido.

Cabe recordar que Lian es el quinto de seis hermanos de una familia boliviana dedicada a la fabricación de ladrillos. El chico desapareció el sábado, cuando sus padres dormían la siesta en la precaria vivienda en la que viven en el cortadero. Según la información oficial, se dieron cuenta de que no estaba a las 17 horas, cuando se despertaron. La denuncia fue radicada pasadas las 19 horas del sábado.

QUÉ PASÓ ESTE MIÉRCOLES

Decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad rastrillaron las orillas y el cauce del río Tercero en busca de algún elemento o huella de Lian. Según se explicó, no hay testimonios ni indicios que señalen al río como un sitio en el que pudiera haberse dirigido el niño, pero el hecho de que se encuentre a poco más de 2 mil metros del cortadero de ladrillos hizo que los investigadores llevaran la búsqueda hasta allí.

Por otro lado, equipos policiales y judiciales comenzaron a inspeccionar las viviendas de los vecinos de la familia de Lian, en línea con la conjetura qué algún hecho pudo haber sucedido en el lugar donde vivían y trabajaban los Flores. Apoyan esa posibilidad que los perros rastreadores sólo encontraron rastros del chico dentro de la zona del cortadero y que, en el radio de 4 mil metros alrededor del punto 0 -la casa de Lian-, no se encontró ninguna pista ni elemento del pequeño.

LO QUE DIJO UN ESPECIALISTA EN CRIMINALÍSTICA: “EL CHIQUITO NO ESTÁ AHÍ”

El criminalista Eloy Torales dijo este miércoles en el canal TN, en una entrevista con el periodista Franco Mercuriali, que “El chiquito no está ahí”, en referencia al cortadero de ladrillos y sus alrededores, donde buscaron hasta ahora los efectivos de las fuerzas de seguridad.

La declaración de Torales fue en respuesta a la pregunta de Mercuriali sobre los rastrillajes: “Esto me vuelve loco a mí. ¿Ves la cantidad de gente que hay? Si el chiquito que tiene tres años caminó para algún lado, es raro que no lo encuentren”, aseveró el periodista. “Es que no está ahí, Franco, no está ahí”, respondió el especialista en criminalística.

Explicó que “Hay que hacerlo (al rastrillaje), pero el chiquito no está ahí, porque si el chiquito está muerto y descompuesto, actúan aves de rapiña, actúan perros, actúan ratas, un montón de datos y olores, aparecen olores. Si no lo encontraron los perros, los perros que buscan personas, no está ahí”.

LA PISTA JUJEÑA

El portal Somos Jujuy informó este miércoles que dirigidos por la Fiscalía de San Pedro, en la provincia de Jujuy, fue allanado el domicilio de la “curandera” boliviana que habría viajado a la zona de Bell Ville para visitar a sus compatriotas y realizar “trabajos espirituales”, entre ellos en la comunidad boliviana del cortadero de ladrillos. La mujer de 74 años es apodada como “la abuelita”.

Según relató el portal, la mujer y cuatro familiares fueron demorados por la Justicia, pero por directiva de la fiscalía de Bell Ville que lleva adelante la investigación de la desaparición de Lían, todos fueron dejados en libertad. La información detalla que “la Justicia de Córdoba considera que los individuos no representarían interés para la causa”.

