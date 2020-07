Hora del cambio: La NBA volvió a las canchas con un fuerte mensaje en contra del racismo en EEUU

Desde hace varias décadas que la política en el deporte está mal vista, se la evita, no se la quiere dentro. Sin embargo, anoche la NBA no le esquivó a los problemas raciales que afronta Estados Unidos y aprovechó su influencia global para mandar un mensaje cargado de contenido político. Jugadores, técnicos y dirigentes, le hicieron frente al discurso racial del presidente Donald Trump en épocas de elecciones.

"Tenemos mucho racismo, mucha injusticia social y mucha brutalidad policial. No solo en los barrios, no solo contra los negros y no solo contra las personas de color. Es algo que queremos que la gente entienda. Hay que tener las orejas abiertas porque no queremos detenernos. Queremos seguir con el pie en el acelerador como en estos últimos meses", puntualizó LeBron James luego del partido que dio por finalizada la primera jornada de la NBA.

"Hoy en día es algo que supera al baloncesto. Es algo que está en la sociedad. Podemos utilizar la plataforma que es la NBA para esparcir amor, cosas positivas, hacer que los mensajes lleguen y mantenernos fuertes en este asunto. Es un buen inicio", agregó uno de los deportistas más influyentes de la actualidad.

A diferencia de la década del setenta, cuando el movimiento estadounidense por los derechos civiles copaba las calles y el boxeador Muhammad Alí aprovechaba su fama deportiva para bajar un mensaje en contra del racismo, la NBA en conjunto con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) decidió alzar la voz como organización con toda la tecnología a su alcance.

Esta vez, el mensaje se vio dentro de las canchas y no fuera de ellas. La primera imagen de la transmisión oficial del partido entre los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers fue un vídeo grabado con los diferentes protagonistas expresándose en contra del racismo, introduciendo lo que pasaría instantes después: los millones de televidentes observaron cómo los dos planteles se arrodillaron durante el himno de Estados Unidos en señal de protesta.

Horas antes del partido el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció que respetaría "una protesta pacífica" a pesar de que las reglas de la liga dictan desde hace años que los jugadores deben permanecer de pie durante la interpretación del himno. "Veremos qué pasa si ese es el caso pero entiendo que este es un momento único en nuestra historia", había subrayado Silver en una entrevista con CNN.

Este tipo de protesta fue popularizado en 2016 por el jugador de football americano Colin Kaepernick, quien fue en su momento objeto de duras críticas, entre ellas del presidente Donald Trump, y por eso nunca volvió a ser contratado por ningún equipo de la NFL.

Incluso, hace unos días el presidente norteamericano volvió a expresar su descontento: "Cada vez que veo a un jugador arrodillado durante el Himno Nacional, noto una gran falta de respeto hacia nuestro país y nuestra bandera. ¡El juego termina para mí!", escribió en un tuit.

BLACK LIVES MATTER

En letras grandes, para que no pase desapercibido, a cada una de las canchas del predio de Disney World le fue grabado el lema "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan). Además, los jugadores incorporaron mensajes reivindicativos en lugar de sus nombres en la parte posterior de sus camisetas, para que el reclamo tampoco se diluya en la vorágine del juego.

Justamente, las autoridades del torneo permitieron 29 frases relacionadas al racismo para que los jugadores puedan usar durante los partidos. De los 350 jugadores, 285 eligieron uno de los lemas, entre los que se encuentran 'I Can't Breathe' -No puedo respirar-, 'Vote' -Vota-, 'Justice' -Justicia-, 'Stand Up' -Levántate-, 'Listen' -Escucha-, 'Listen to Us' -Escúchanos-, 'Say Their Names' -Di sus nombres-, 'Peace' -Paz-, 'How Many More' -Cuántos más'-, 'Education Reform' -Reforma educativa-, 'Liberation' -Liberación-, 'Equality' -Igualdad-, 'Freedom' -Libertad- o 'Enough' -Suficiente-.

Nada es improvisado y todo está pensado desde las oficinas del Comisionado Adam Silver. En el manual proporcionado a los jugadores para la reanudación de la temporada, la NBA declaró su intención de usar su regreso para dar voz a estos problemas.

"Un objetivo del reinicio de nuestra temporada será utilizar la plataforma de la NBA para atraer la atención ante los problemas de injusticia social, incluida la lucha contra el racismo sistemático, la expansión de las oportunidades educativas y económicas en toda la comunidad negra, la promulgación de reformas policiales y de justicia penal significativas y promoviendo una mayor participación cívica", señala la liga en la segunda página del manual.

LEBRON JAMES

Es el final de la entrevista con la cadena TNT, y poco importa el tiro ganador que LeBron realizó hace minutos. La mega estrella deja de lado el deporte y reflexiona dentro de la cancha mientras el mundo lo escucha:"Ha habido progresos. Pero en el pasado, cuando ha habido progresos, hemos dejado de pisar el acelerador un poco. No podemos hacer eso".

