Protesta contra la violencia policial: Milwaukee decidió no salir a la cancha y se suspendieron tres partidos NBA

Los jugadores de Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers decidieron no presentarse este miércoles a jugar sus partidos de los playoffs de la NBA, en protesta por la violencia policial racista, cuyo último caso fueron los siete tiros por la espalda al afroamericano Jacob Blake, que lo dejaron parapléjico.

De esta manera, la temporada de la NBA está en duda y las próximas horas serán decisivas. El boicot tomó por sorpresa a toda la organización de la competencia y provocó la suspensión de los tres partidos programados para esta noche, luego de un acuerdo con la Asociación de Jugadores (el gremio de los jugadores).

La medida de fuerza tomada por el plantel de los Bucks marca un precedente histórico en el deporte mundial. Nunca en la historia de la NBA los jugadores se alzaron de esta manera para reclamar por la injusticia social.

El video de un nuevo intento de asesinato por parte de la policía de Wisconsin (estado donde se encuentra Milwaukee) a un hombre de raza negra hace dos días, donde le disparan en 7 oportunidades, generó la indignación y la posterior reacción. Hasta el momento, el gobierno de Wisconsin no ha tomado ninguna medida.

Sin embargo, hace unos minutos el vicegobernador del estado y el fiscal general sostuvieron una conferencia telefónica con el plantel de Milwaukee en pleno vestuario, donde le reclamaron medidas sobre los policías involucrados en el incidente.

La conmoción fue tal en la NBA, que la organización ha citado a todos los jugadores que permanecen en la "burbuja" de Orlando, para discutir sobre el futuro de la competencia.

Hay dos posturas contrarias entre los participantes: una importante cantidad de jugadores piensan que lo mejor es terminar la temporada (de manera normal) y no cancelar, teniendo el cuenta el sacrificio hecho hasta acá (llevan casi 3 meses en el campus) y considerando a la plataforma NBA como un recurso útil.

Mientras que, según Sports Illustrated, en el plantel de los Toronto Raptors se impone la voluntad de abandonar la burbuja y dejar la temporada. Habría otro grupo de jugadores que están dispuestos a salir de la "burbuja" para volver con sus familias. El desafío ahora para el gremio de jugadores, es unificar estas disidencias y tomar una decisión sobre las medidas a futuro. El horno, no está para bollos.

Hay que tener en cuenta que el básquet en Estados Unidos es uno de los deportes más influyentes y populares. La medida de plantarse, generó la adhesión de dos equipos de beisbol y la cancelación del partido de esta noche entre los Milwaukee Brewers y los Cincinatti Reds de la MLB. Además del apoyo de varios jugadores de la NFL (fútbol americano).

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

“As a Black man, as a former player, I think it’s best for me to support the players and just not be here tonight.”

Kenny Smith unplugged his microphone and left the set of “Inside the NBA” tonight in solidarity with players.

