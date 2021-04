Histórico: Argentina fabricará la vacuna Sputnik V

Argentina se convirtió en uno de los pocos países en donde se producen vacunas contra el coronavirus, luego de que el laboratorio Richmond informara este martes formalmente ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que fabricó y envió un lote de 20 mil dosis de Sptunik V a Moscú.

El objetivo del envío es obtener la aprobación rusa para iniciar la producción masiva en una de sus plantas ubicadas en el partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. En el embarque que partió hace unos días rumbo a Moscú, hay tres lotes que incluyen los componentes 1 y 2 de la fórmula.

"La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond", señaló el comunicado difundido por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021