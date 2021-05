[Historias de 64 casillas] Buscando a Nepo

Ian Nepomniachtchi, a partir de ahora Nepo (si usted quiere pronunciarlo completo, ya es asunto suyo). Se trata del próximo retador del campeón mundial Magnus Carlsen. El más incómodo de los desafiantes que le pudo haber tocado al todopoderoso noruego. Y no es porque los pronósticos le sean desfavorables, sino porque Nepo es la “bestia negra” de Carlsen.

En la modalidad clásica del ajedrez, es decir, en la que los jugadores tienen mucho tiempo para pensar, Nepo ganó cuatro partidas, Carlsen una y empataron seis veces. En estas batallas, los ajedrecistas tienen 90 minutos para realizar los primeros 40 movimientos y 30 minutos para concluir la partida. Además, cada vez que un jugador hace un movimiento se le suman 30 segundos en el reloj.

Aunque, sumando los duelos en las versiones rápidas y relámpago, el número uno del mundo está al frente en el marcador con 21 victorias, 14 derrotas y 25 tablas, según muestra el sitio Chessgames.com.

Pero en lo que se considera ajedrez “serio”, Nepo no sólo está arriba de Carlsen; también tiene score favorable con otros campeones mundiales: Vladimir Kramnik (+5 -4 =4; 5 victorias, 4 derrotas y 4 tablas) y el indio Viswanathan Anand (+3 -2 =5). Y en partidas rápidas y relámpago los tiene de hijo a dos leyendas vivientes: Anatoly Karpov (+2 -0 =0) y Garry Kasparov (+1 -0 =2).

Nepo es ruso. Se ganó el derecho de jugar por la corona mundial tras ganar el Torneo de Candidatos ¡presencial! que se disputó en Ekaterimburgo (Rusia) y terminó hace unos pocos días. Vale aclarar que este torneo (lo que serían las eliminatorias para jugar el Mundial de Fútbol) se interrumpió abruptamente el año pasado cuando se declaró la pandemia de coronavirus y los jugadores tuvieron que salir de la ciudad casi sin lavarse los dientes porque les cerraban los aeropuertos.

El bueno de Ian había quedado líder en esa primera instancia fallida y completó su faena en la segunda parte con un aplomo que sorprendió a propios y extraños. Ahora se medirá con Carlsen en un duelo a 14 partidas en Dubai, entre el 24 de noviembre y el 16 de diciembre, con una bolsa de 2 millones de euros en premios.

INVICTO

Hasta ahora el dios noruego ha retenido la corona cuatro veces. Se coronó campeón mundial en 2013, despojando del título a Anand. Desde entonces, venció al indio en dos oportunidades y se sacó de encima una vez al ruso Sergei Karjakin y otra al estadounidense Fabiano Caruana.

Carlsen ha ganado casi todo lo que se le ha puesto en frente, y en todos los ritmos. Nepo en cambio ha sido más irregular. Ambos son de la misma generación. Nepo nació el 14 de julio y Magnus el 30 de noviembre 1990. El ajedrez los viene enfrentando desde la más tierna infancia. En el Campeonato Mundial sub-12 Nepo salió primero y Carlsen, segundo. La primera vez que el desafiante derrotó al campeón fue en la última ronda del Mundial sub-14 de 2003, que ganó el bielorruso Sergei Zhigalko. Nepo salió tercero y Carlsen terminó noveno.

Los expertos sostienen que Nepo fue mejor jugador que Carlsen durante la adolescencia. Pero como en ajedrez con el talento no basta, Carlsen hizo las tareas, estudió muchísimo y ya se sabe a quién premia la diosa Caissa.

Será un duelo muy interesante, más allá de los pronósticos favorables a Carlsen. Nepo tiene la oportunidad de cambiar el orden mundial del ajedrez, pero necesitará prepararse como nunca, frente a un rival que, exasperantemente, encuentra jugadas que sólo las máquinas se “imaginan”.

UN GAMER

Nepo es muy jugador muy particular. En YouTube hay numerosos videos en los que se lo puede ver haciendo miles de gestos y muecas. Es como si su cara comentase cada jugada.

Nacido en Briansk (380 kilómetros al suroeste de Moscú), Nepo empezó a jugar desde muy pequeño, a los 4 años. Fue campeón del mundo sub-12 en 2002 y tres veces campeón de Europa, dos en la categoría sub-12 y una en sub-10. Gran maestro a los 17 y campeón de Rusia en 2010. Pero recién en 2019 se metió en el top ten de la lista de la FIDE. Alcanzó su mejor ELO (ranking) en septiembre de ese año, con 2.776 puntos. Actualmente, con 2.796 puntos ocupa el cuarto puesto en el escalafón mundial. Aunque la comidilla del ajedrez acusa a Nepo de no tomarse el ajedrez en serio.

Nepomniachtchi se graduó en la Universidad Social Estatal de Rusia. Es adicto a los videojuegos y, según los entendidos, juega a un nivel muy alto. Esa, tal vez, sea la explicación porque Nepo no llegó antes a la cima del ajedrez mundial. Comenzó con DotA (Defense of Ancients) en 2006 e integró el equipo que ganó el torneo ASUS Cup Winter 2011 de ese videojuego. Para quienes apenas si dominamos el Galaga y el Pac Mac (o alguna vez terminamos el Prince of Persia), el gamer Manuel Machuca nos ilustra: “Es un juego que combina estrategia, habilidad y trabajo en equipo. Juegan cinco contra cinco y el objetivo es destruir la base de los rivales”. Todas esas cualidades para jugar al DotA encajan perfectamente con el perfil de un ajedrecista.

Ian también juega al Hearthstone, un juego de cartas que se emparenta con el ajedrez porque, abro comillas, “(…) Imagina que tus hechizos y esbirros son piezas sacrificables de un tablero de ajedrez”, según dice el instructivo. Nepo logró involucrar a su amigo y connacional el gran maestro Peter Svidler.

En una reciente entrevista, Garri Kasparov sostuvo que Nepo tiene mejores chances que hace dos años, pero admite que Carlsen sigue siendo el favorito. Consideró que el juego de Ian es más sólido ahora y tiene mayor control sobre sí mismo. “Se toma más tiempo para analizar las posiciones, aumentó su repertorio de aperturas y su juego es más sólido, pese a ser un jugador agresivo. Otra cuestión que Carlsen deberá tener en cuenta es que en un eventual tie break (si no se define el match en las 14 partidas “lentas”), Nepo es muy bueno en partidas rápidas. No será lo mismo que con Caruana o Karjakin”.

Como sea, no sabemos si en noviembre el mundo estará disponible para viajar a Dubai. Igual estaremos pendientes de este gran duelo y, por qué no, haciendo fuerza por el más débil.

Bonus track: Entrevista completa a Garri Kasparov sobre el match Carlsen-Nepomniachtchi

* Juan Carlos Carranza es periodista especializado en ajedrez.

