Hazaña de La Gloria en Uruguay: Con Romano intratable, bajó a Flamengo

Con una noche grandiosa del ala-pivot, Nicolás Romano, Institutó sorprendió y bajó a Flamengo, uno de los candidatos al título de la Basketbol Champions League Americas (BCLA), por 89-81. Se recuperó de este modo, de la derrota sufrida frente a Peñarol de Montevideo el lunes y mostró sus credenciales en la principal competencia del básquet continental.

Romano fue el goleador del juego con 22 puntos, 15 de ellos en la segunda parte, donde el albirrojo construyó la diferencia y la victoria frente al poderoso Flamengo. La planilla del jugador de Instituto marca 5/9 en dobles; 3/7 en triples (42,86%); 5 rebotes, 2 asistencias y 2 perdidas, con 18 unidades de valoración.

No fue el único encendido en una noche especial en Montevideo. También brillaron Luciano “Chuzito” González, con 15 puntos (5/7 en dobles y 1/4 en triples), 4 rebotes y 16 unidades de valoración; y Tayavek Gallizzi con 15 puntos (6/9 en dobles), 4 rebotes, 3 robos, y 15 de unidades de valoración.

Del lado brasileño, el máximo anotador fue el alero Guilherme Deodato con 20 puntos (2/2 en dobles; 4/7 en triples y 4/4 en libres) y 2 recobres. Los otros goleadores “rojinegros” fueron José Vildoza con 17 (3/5 en tiros de 3 puntos), 6 rebotes y 18 unidades de valoración; Rafa Mineiro, 13 (3/7 en dobles y 4/5 en libres) y 6 recobres; y Rafael Hettsheimeir, 12 y 2 rebotes. Martín “Loku” Cuello no estuvo derecho para el aro, pero contribuyó en todos los rubros: 7 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, y 11 unidades de valoración en poco más de 33 minutos de participación.

El conjunto que dirige Lucas Victoriano tuvo un gran segundo tiempo, tanto en defensa como en ataque. En el tercer cuarto secó a Flamengo, que sólo pudo convertir 12 puntos, y edificó una ventaja de 10 puntos (65-55) que terminó siendo fundamental. Los conducidos por Gustavo Conti intentaron una reacción en el parcial final, pero La Gloria pudo contenerla en base a una defensa agresiva. El único momento de duda se planteó hacia el final, cuando restaba 1,40 minutos de juego, y Guilherme Deodato clavó un doble que puso a Flamengo 75-80. En la siguiente posesión, el Chuzito asistió a Romano, que con un tiro de 2 puntos estiró a 7 y calmó las aguas.

La diferencia en el marcador tiene su explicación en algunos rubros del juego, por un lado, y en el aprovechamiento de los momentos, por otro. La defensa de Instituto sobre la pelota provocó 23 perdidas y 9 robos, que se tradujeron en ataques rápidos: 33 puntos por pérdidas y 11 de contra. Flamengo, tuvo menos punch en esas facetas: 15 tantos tras pérdida y 8 de contragolpe. La Gloria también capitalizó las segundas oportunidades (14 puntos versus 8 de su rival carioca) y los puntos en la pintura (34-22).

Flamengo tuvo que recostarse, y le fue razonablemente bien, en el tiro exterior (12/31 versus 8/25). También fue interesante el desempeño de su banca, que le aportó energía y dominó a la cordobesa (34-23). Pero nada de eso fue suficiente, porque La Gloria le quitó fluidez a su juego y desnudó su transición defensiva.

Para Instituto, quizá lo más relevante de la noche montevideana, es que apareció el equipo. La Gloria supo aprovechar las circunstancias del juego frente a un rival de alto vuelo y después administrar la ventaja que había conseguido. También, aparecieron sus figuras, que estuvieron en modo “BCLA” para cocinar el pleito y alcanzar una de sus victorias más resonantes.

A DOMICILIO

¡POR ACÁ, NO!

LOS PARTIDOS QUE LE FALTAN A LA GLORIA

Río de Janeiro

14/1 vs Peñarol.

15/1 vs Flamengo.

Córdoba

6/2 vs Peñarol.

8/2 vs Flamengo.

SISTEMA DE JUEGO



Clasifican los dos primeros de los cuatro grupos a los cuartos de final, que se disputarán en el mes de marzo, en series al mejor de tres partidos. El emparejamiento se producirá del siguiente modo: El primero del grupo A se enfrentará al segundo del B; el primero del B al segundo del A; el primero del grupo C jugará con el segundo del grupo D; y el primero del D con el segundo del C. Los ganadores participarán en abril de la Final Four.

Instituto participa en el grupo C y en el grupo D juegan Franca, Obras y UDEC (Chile).