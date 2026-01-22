Conéctate con nosotros

Hay cinco detenidos: Vendían cocaína en un negocio de ropa interior

Una de las mujeres detenidas por venta de cocaína en Yofre Sud. (Foto: FPA).

Dos mujeres y tres hombres fueron detenidos en el barrio Yofre Sud, en el noreste de la capital cordobesa, acusados de vender cocaína. La banda utilizaba un negocio de ropa interior para atender a los clientes y llevar adelante la comercialización de las drogas. También secuestraron armas.

Según la información oficial, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno logró desarticular una banda familiar integrada por cinco personas mayores de edad, dedicada a la comercialización de estupefacientes luego de varios meses de investigación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en calle Fulgencio Montemayor al 1400 y Altolaguirre al 1200, en barrio Yofre Sud, donde se concretaron las detenciones de dos mujeres de 37 y 39 años, y tres hombres de 19, 38 y 48.

La banda operaba con un punto de venta y otro de guardado. Los detenidos mantenían un vínculo familiar: tres hermanos, la pareja de uno de ellos y el hijo de otro integrante del grupo.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las tareas investigativas, en el punto de venta utilizaban como pantalla un local de venta de ropa interior, el cual era empleado para recibir a los clientes y concretar la comercialización de cocaína.

Durante los allanamientos se secuestraron 208 dosis de cocaína y dos de marihuana, dos armas de fuego calibres .32 y .22, 17 cartuchos, dinero en efectivo y diversos elementos de interés para la causa.

Vendían cocaína en un negocio de ropa interior. (Foto: FPA).

OTRA BANDA FAMILIAR

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una banda narcomenudista familiar integrada por un tío y dos sobrinos de 60, 23 y 22 años, respectivamente. El operativo tuvo lugar en calle Alcalá al 500 de B° Cáceres, en el sur de la capital cordobesa.

Durante los registros, los investigadores incautaron 1520 dosis de cocaína, 219 de marihuana, $ 1.598.900 y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

La vivienda allanada, explica el MPF, funcionaba bajo la modalidad de kiosco de drogas, con la particularidad de que la comercialización de los estupefacientes se realizaba en el interior del inmueble.

